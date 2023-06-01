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漢江驚見「10公尺水怪」登媒體　YouTuber破解真相

民眾投書電視台節目，影片曝光不少人都表示自己也曾看過。（圖／翻攝自JTBC）

▲民眾投書電視台節目，影片曝光不少人都表示自己也曾看過。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

《駭人怪物》真實上演，南韓漢江在2022年傳出有一條長達10公尺的不明生物出沒，且在水中移動路線呈現S型，影片曝光後，引起各界熱議，懷疑是電影中的怪物現身真實生活，不過有YouTuber公布一段影片破解謠言，指出不明生物並非水怪。

有南韓民眾在漢江看到疑似水怪的東西。（圖／翻攝自JTBC）

▲有南韓民眾在漢江看到疑似水怪的東西。

畫面中，疑似是水怪的物體以S型方式在水中移動，估計水怪體長約10公尺左右，2022年，有首爾民眾開車行經盤浦大橋時，發現江面上出現一條不明生物，而且目擊者不只一人，宛如南韓導演奉俊昊知名電影《駭人怪物》情境，畫面曝光後，當時不少人認為是巨鰻或巨蟒，甚至投稿給南韓JTBC電視台時事節目「事件班長」（사건반장）。

當時新聞中訪問到南韓國立生物資源館國立生物資源館爬蟲兩棲類研究學者都敏碩（도민석，音譯）一開始推測，因為拍攝的距離太遠，所以看不到該生物身上的花紋，無法確定是什麼樣的物種，不過極有可能是外來種的爬蟲類。研究人員指出，單純從影像推估，該生物大概8到9公尺長，有可能是蛇，因為韓國也有很多養蛇當寵物的人，因此是大型蛇類的可能性很高。

民眾投書電視台節目，影片曝光不少人都表示自己也曾看過。（圖／翻攝自JTBC）

▲民眾投書電視台節目，影片曝光不少人都表示自己也曾看過。

獵奇話題馬上在網路引起騷動，不過有網友@Dam J在YouTube上傳一段影片，揭開了這個怪物的真面目。這名網友表示，自己經常到漢江釣魚，近日撿到一條漏氣的攔污索，指先前民眾看到的巨型水怪，應該是橘色「攔污索」。

另外，YouTube頻道《한강구조견 오투》也上傳一則影片說明「漢江怪物」的真面目，內容提到，經過觀察，所謂的水怪其實是一段攔污索，原本的作用其實是阻擋垃圾，不過那陣子南韓大雨不斷，導致攔污索斷裂漂浮到漢江上，這位網友還表示，「我很確定那不是活的生物」，影片中也有一段攔油索正在水上漂浮，看起來確實和原始影片中有點相似。

最後有民眾發現，這可能是攔油索。（圖／翻攝自JTBC）

▲最後有民眾發現，這可能是攔油索。

另一名YouTuber也贊同該影片的論點，表示攔油索在影片中會呈現S型的動作，是因為當時有水流，而一個個攔污索連接的地方也讓它看起來像關節，所以才會被誤會成「水怪」。事後證實，八堂水壩（팔당댐）因為洩洪影響，導致漢江流速加快，又適逢滿潮，水勢增強使攔污索呈現S形方式游動，而這漂流的攔污索之後也送至相關單位進行維修。

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