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民進黨爆性騷吃案　KTM批「表面護女權」：彌補不了受害者恐懼

▲▼立法院台灣新住民權益發展促進聯盟成立大會,民進黨婦女部主任許嘉恬。（圖／記者李毓康攝）

▲許嘉恬遭爆聽聞黨工被性騷，反問「為什麼不跳車」。（資料圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

民進黨一名女性前黨工指控，自己遭廠商導演性騷擾，卻被時任民進黨婦女部主任許嘉恬反問「妳為什麼不跳車」、「所以妳希望我做什麼」，引起各界關注。國民黨發言人楊智伃今（1）凌晨則表示，「民進黨在高舉性別平等、婦女權益的旗幟之下，卻成為真實世界性騷擾的加害者」。

楊智伃指出，台劇《人選之人》中有黨工被性騷擾的橋段，劇中長官堅持替員工出頭，「可現實卻是打臉的」，「沒想到真實的事件卻活生生在民進黨內部上演，更是朝著最壞的劇情發展演下去」。

▲《人選之人》王淨和陳姸霏關係微妙。王淨和戴立忍對戲太精采。（圖／大慕影藝、Netflix提供）

▲《人選之人》王淨受到性騷擾，而上司全力相挺。（圖／大慕影藝、Netflix提供）

楊智伃表示，民進黨高舉性別平等、婦女權益的旗幟，卻成為真實世界性騷擾的加害者，時任婦女部主任許嘉恬被爆出吃案，「表面上宣傳守護性平、女權，實質上為了大局與權勢，犧牲、壓迫甚至情緒勒索受害者的高位者」。

「再多的遺憾也彌補不了受害者心靈的痛苦與恐懼，作為應該保護受害者、為其爭取權益的婦女部主任，卻成為性騷擾的加害者」楊智伃認為，民進黨高官手握權力及義務，卻選擇視而不見，實在令人不勝唏噓。

楊智伃指出，國民黨無分黨派支持所有受到職場性騷擾、性霸凌的女性勇於發聲，也會堅守性別平等及女性權益，持續深化黨內的性平教育，「對於受害者選擇勇敢面對的勇氣感到敬佩，也希望社會大眾多多給予支持」。

▼楊智伃發文。（圖／翻攝自Facebook／楊智伃）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

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