　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

頭皮髮絲鬧乾荒？韓國洗護神器補水有感　毛躁一族洗出潤澤蓬鬆

▲頭髮毛躁、常分叉斷裂，代表髮絲缺水鬧乾荒，來自韓國的洗護神器，馬上能解決毛躁一族的煩惱。（攝影剪輯／記者吳杰澄）

消費中心／綜合報導

天氣忽冷忽熱，溫度濕度變化大，不只臉蛋容易出狀況，頭髮也變得不聽話，尤其經常染燙換造型的人，更為乾燥受損髮所苦！就怕「稻草髮」現形，黯淡無光的髮質拖垮顏值，不少愛美女性開始「找救兵」。

▲▼頭皮髮絲鬧乾荒？韓國洗護神器補水有感 毛躁一族洗出潤澤蓬鬆。（圖／記者吳杰澄攝）

▲溫度濕度變化大 乾燥受損髮難搞定。（圖／記者吳杰澄攝）

受到毛躁受損髮困擾已久的粉領族接受《ETtoday新聞雲》受訪表示，頻繁地又染又燙，讓她的髮質變得乾黃枯燥，為了重新找回柔順髮質，開始挑選強調機能性修護的洗髮精，希望日常洗髮就能養護，不然每次去髮廊護髮，都會荷包大失血。​

▲▼頭皮髮絲鬧乾荒？韓國洗護神器補水有感 毛躁一族洗出潤澤蓬鬆。（圖／記者吳杰澄攝）

▲就怕乾黃枯燥髮質拖垮顏值，愛美女性開始「找救兵」。（圖／記者吳杰澄攝）

偏好長髮造型的小資女則煩惱，頭髮留超過一定長度，就會毛躁分岔，每次梳頭都一堆斷髮，想用滋潤一點的護髮產品，又擔心天氣熱會有油膩感，做了功課後才發現要從頭皮保養開始，所以想看看有沒有適合自己的產品。

▲▼頭皮髮絲鬧乾荒？韓國洗護神器補水有感 毛躁一族洗出潤澤蓬鬆。（圖／記者吳杰澄攝）

▲想要擁有好髮質，從頭皮養護開始。（圖／記者吳杰澄攝）

而自知屬於乾性髮質的職業婦女分享說，生完小孩之後頭皮更乾了，常會有令人尷尬的頭皮屑，之前有用過強力去屑的洗髮精，洗完反而更乾更癢，後來想說頭皮肌膚應該跟臉部肌膚一樣需要保養，最近就在找有保濕成分的洗髮精試試看。

▲▼頭皮髮絲鬧乾荒？韓國洗護神器補水有感 毛躁一族洗出潤澤蓬鬆。（圖／記者吳杰澄攝）

▲頭皮乾燥時清潔洗髮，應以保濕護理為優先考量。（圖／記者吳杰澄攝）

頭髮毛躁、常分叉、斷裂，容易靜電炸毛，代表髮絲缺水鬧乾荒，除了透過內在調理，外在的補給也很重要！想要擁有好髮質，從頭皮養護開始，最簡單的方式就是做對基礎清潔，尤其頭皮乾燥時用錯洗髮精、過度去屑，會導致頭皮敏感乾癢，所以保濕護理應為優先考量。

▲▼頭皮髮絲鬧乾荒？韓國洗護神器補水有感 毛躁一族洗出潤澤蓬鬆。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼伊絲婷10X保濕修護洗髮乳補水效果清晰可見，秀髮彈潤超有感。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼頭皮髮絲鬧乾荒？韓國洗護神器補水有感 毛躁一族洗出潤澤蓬鬆。（圖／記者吳杰澄攝）

來自韓國的洗護神器，也許能為毛躁一族解決煩惱。伊絲婷10X保濕修護洗髮乳，添加神經醯胺成分，給頭皮及髮絲充足的水分補給，實際檢測洗後頭皮變化，補水效果清晰可見；17種豐富胺基酸，則透過獨家瞬效滲透技術，營養直達髮芯，幫助調理頭皮健康，讓體驗民眾直呼超有感：「洗完之後頭髮真的很柔順有光澤，沒想到保濕效果這麼好，還可以這麼蓬鬆！」

▲▼頭皮髮絲鬧乾荒？韓國洗護神器補水有感 毛躁一族洗出潤澤蓬鬆。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼韓國品牌伊絲婷給頭皮面面俱到的呵護。（圖／記者吳杰澄攝、ELASTINE伊絲婷提供）

▲頭皮髮絲鬧乾荒？韓國洗護神器補水有感 毛躁一族洗出潤澤蓬鬆。（圖／ELASTINE伊絲婷提供）

跟臉部肌膚一樣，頭皮與髮絲也得用心照顧！韓國品牌伊絲婷不斷創新進化，累積20年髮的科學研究背景，將美容護膚概念導入女人的第二張臉「頭髮」，針對各種問題提出解決方案，給頭皮面面俱到的呵護，讓你輕鬆洗出自信與美麗。

登台十週年活動資訊：https://elastinetw10th.com

更多產品資訊

伊絲婷官方FB：https://www.facebook.com/Elastine.tw

伊絲婷官方IG：https://www.instagram.com/elastine_tw/

伊絲婷10X修護系列：https://www.lglife.com.tw/v2/official/SalePageCategory/477295?sortMode=Curator

ET快訊
挖出黃仁勳出生地！　網驚「這1縣市基因好」地靈人傑
快訊／世大運選手名單公布！
「大腸癌」不只和飲食有關！醫曝「日常危險因子」：超多人都中
快訊／許嘉恬請辭副秘書長　賴清德准了！
5億高中男墜樓　賴母出招了！
獨／極樂海軍！　男女士官「軍艦上嘿咻」
快訊／新北21歲男過彎摔水溝慘死！　鮮血染紅溪流
大咖女歌手爆是「假面甜心」！　4線索曝身份
初選輸了！　他不排除「脫黨參選」
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Panasonic再創榮耀！2023年讀者文摘信譽品牌奪13獎

【廣編】CHIMEI奇美家電連續信譽品牌雙金殊榮　國產液晶顯示器唯一蟬聯十五年金

【廣編】氣泡越強越爽！「黑松沙士PLUS強碳酸」新上市

【廣編】冰沖即食！桂格「美味燕麥」新上市　夏日輕爽少負擔

【廣編】「裸鑽雪莉」威士忌攜手「亞洲50最佳酒吧　上傳發票抽最「鑽」獎　體驗亞州最大調酒界盛事！

美食外送5折起！　foodpanda「6月激省優惠碼」懶人包

2小時狂賣160萬！香港直播女王Vivi合作草莓網　來台帶貨東森嚴選商品超火

只有今天！超商精品咖啡「買7送7」　指定冰品任2件0元起爽吃

頭皮髮絲鬧乾荒？韓國洗護神器補水有感　毛躁一族洗出潤澤蓬鬆

【廣編】KAIBEAUTY柔光肌密水潤氣墊　首款底妝精湛作

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

Panasonic再創榮耀！2023年讀者文摘信譽品牌奪13獎

【廣編】CHIMEI奇美家電連續信譽品牌雙金殊榮　國產液晶顯示器唯一蟬聯十五年金

【廣編】氣泡越強越爽！「黑松沙士PLUS強碳酸」新上市

【廣編】冰沖即食！桂格「美味燕麥」新上市　夏日輕爽少負擔

【廣編】「裸鑽雪莉」威士忌攜手「亞洲50最佳酒吧　上傳發票抽最「鑽」獎　體驗亞州最大調酒界盛事！

美食外送5折起！　foodpanda「6月激省優惠碼」懶人包

2小時狂賣160萬！香港直播女王Vivi合作草莓網　來台帶貨東森嚴選商品超火

只有今天！超商精品咖啡「買7送7」　指定冰品任2件0元起爽吃

頭皮髮絲鬧乾荒？韓國洗護神器補水有感　毛躁一族洗出潤澤蓬鬆

【廣編】KAIBEAUTY柔光肌密水潤氣墊　首款底妝精湛作

王正坤榮獲台北醫學大學傑出校友　產官學優異表現受肯定認同

勞動部桃竹苗分署「粽」多好禮　趁早訂購可享早鳥優惠

領先9分又拿不下局末點　周天成泰國賽爆冷止步16強

【廣編】黑松教育基金會首度攜手12所桃園小學師生　6／9～6／10舉辦《在地學成 永續未來》10週年特展

彭政閔帶隊風格大不同　先發打線彈性有考量

《換乘戀愛2》海恩放閃了！送男友賢奎禮物　網暴動：太甜了

「知名經紀人」透天豪宅成廢墟！　住家牆裂、糞水四溢忍4年

台東成功警「高發事故路口精緻執法」專案　守護行人用路安全

局長「浴血奮戰」女業務！正宮群發海量無碼肉照　鹹濕對話瘋傳

幕後／柯文哲5天東京行談台日美中關係　拜會前首相人士、小池百合子

老爺爺鼠寶堅持要躺躺！試探翻正「秒恢復上一動」

消費熱門新聞

下載APP就送白葡萄霜淇淋

超商美式、拿鐵買3送3今天限時搶

限時4天！超商美式買1送1

夏季腸胃鬧脾氣　三大常見困擾

全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

搶吃買1送1！速食店激省優惠券來了

超商獨家販售「瑪莉餅乾焦糖冰淇淋」

手搖飲料漲！漲！漲！　百家爭鳴！想喝飲料到底該選誰？

只有今天！超商精品咖啡「買7送7」

在超商「遇見化學符號」激起化學作用！

青年創作者拚經濟　市集出攤手機感應收款神助攻

全聯芒果生乳捲超欠吃！7款甜點限時開賣

快訊／全家開出2張千萬發票

全台通路「激省優惠」一次看

更多熱門

相關新聞

告別油膩、頭臭！梅雨季3步養髮

告別油膩、頭臭！梅雨季3步養髮

梅雨季降臨，燥熱潮濕的天氣加上紫外線刺激，容易造成頭皮油水失衡，濕疹、黴菌等狀況接踵而至，首重保養應先做好頭皮清潔，尤其是雨水夾雜了看不見的髒污灰塵，容易造成髮膚敏感，並搭配溫和且具補水功效的護理保養，幫助髮膚、髮絲提升防禦力。

一家人進獅籠自拍　4歲童被撲倒撕掉頭皮

一家人進獅籠自拍　4歲童被撲倒撕掉頭皮

免開冷氣也能體感−5°C保養！

免開冷氣也能體感−5°C保養！

4款「按摩梳」給你沙龍級的秀髮

4款「按摩梳」給你沙龍級的秀髮

營養師教你吃對東西養出健康髮

營養師教你吃對東西養出健康髮

關鍵字：

伊絲婷10X保濕修護洗髮乳洗髮頭皮頭髮神經醯胺

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

快訊／EXO伯賢3成員開戰SM「要求解約」

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面