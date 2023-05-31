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睽違3年強勢回歸！新竹市歡慶端午龍舟賽6／22盛大登場

▲高虹安市長今日赴南寮舊港主持龍舟賽祈福暨點睛儀式。（圖／新竹市政府提供）

高虹安市長今日赴南寮舊港主持龍舟賽祈福暨點睛儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

「2023新竹市端午節龍舟競賽」將於6月22日在南寮舊港盛大登場，並於6月18日舉行龍舟預賽，共計將有63支隊伍角逐龍舟桂冠，市長高虹安今(31)日赴南寮舊港主持龍舟賽祈福暨點睛儀式。高市長表示，過去3年接連受到疫情影響停辦，今年龍舟賽強勢回歸，許多熱血隊伍迫不及待大展身手，市府也準備一系列的精彩表演與端午節手作體驗活動，讓民眾充分感受在地民俗慶典的熱鬧氣氛。

高市長說，新竹市龍舟賽傳承已久，是非常重要的傳統民俗活動，睽違3年的端午龍舟競賽報名更是十分踴躍，參賽者來自各行各業，共有63支隊伍磨刀霍霍，將於6月18日預賽與6月22日決賽大展身手、角逐最高榮譽，而市民朋友在欣賞龍舟賽之餘，還能順遊南寮漁港波光市集、魚鱗天梯、17公里海岸線等絕美觀光景點，飽覽竹市在地獨特的海岸風貌。

今日龍舟賽祈福暨點睛儀式記者會，高市長擔任點睛官並遵循古禮進行祈福、龍舟點睛等儀式，為活動做好萬全準備，今年龍舟競賽精彩可期，除了傳統勁旅新竹市消防局和警察局來勢洶洶之外，另有清華大學、陽明交大、新竹市家長聯合會等教育領域的參賽者，新竹在地部落客「踢小米」與在地店家也將在龍舟賽中登場。此外，台積電、智原科技、旺宏電子等竹科企業也蓄勢待發，將上演同業之間相互廝殺的精彩場面；來自拳擊健身房的猛男教練隊更是令人眼睛為之一亮，歡迎市民朋友前來體驗這場精彩的傳統盛事。

城銷處長林正光表示，今日記者會由新竹市漢聲幼兒園的小小太鼓隊揭開序幕，緊接著由幼兒園歌仔戲團隊演出可愛版「白蛇傳」，場面十分逗趣。此外，龍舟賽的傳統勁旅「新竹市消防局」、「新竹市警察局」，以及部落客「踢小米」共好隊也一同至現場，祈福竹市龍舟賽可以順利圓滿完賽。

城銷處補充，6/22決賽日當天除了精彩刺激的龍舟競賽外，更安排特技表演、小丑與腹語表演等活動，還有「魔法3D列印筆」、「造型粽子香包」、「彩繪造型蛋」等節慶手作體驗活動。其中，「魔法3D列印筆」需線上報名，預計於6/10城市行銷處官網及臉書專頁公告報名訊息，限定100位名額；「造型粽子香包」和「彩繪造型蛋」可於活動現場直接報名，分別提供各300位名額，歡迎親子踴躍報名參加，共創屬於今年盛夏的端午節回憶。

▲「2023新竹市端午節龍舟競賽」各路好手將於6月18日預賽與6月22日決賽中大展身手。（圖／新竹市政府提供）

「2023新竹市端午節龍舟競賽」各路好手將於6月18日預賽與6月22日決賽中大展身手。（圖／新竹市政府提供）

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