大陸最年輕正部級幹部出爐　53歲阿東任共青團中央第一書記

▲53歲的阿東任共青團中央書記處第一書記。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共共青團中央官網今（31）日更新資訊，在「共青團中央書記處同志」一欄息顯示，前吉林省委常委，宣傳部長阿東已擔任共青團中央書記處第一書記。阿東為1970年生，現年53歲，代表著大陸在李雲澤接下國家金融監督管理總局局長後，第二位「70」後正部級官員，也是最年輕的現任正部級官員。

公開資訊顯示，阿東為回族人，遼寧海城人，1996年5月加入中國共產黨，北京大學城市與環境學系人文地理專業畢業，理學博士。阿東在1997年至2016年皆任職於國家海洋局相關職務，直至2016年空降海南，擔任大陸「總面積最大」的南海諸島三沙市市長，隨後轉任三亞市長。

阿東擔任的新職是共青團中央書記處第一書記，為書記處的主要負責人。而這個職位上的歷任者曾出現過不少中共中央領導人，包括共青團第8、9屆的第一書記胡耀邦、第11屆的第一書記胡錦濤、第13屆的第一書記李克強先後成為國家級領導人。

然而，第15屆的胡春華，原先被外界認為進入政治局最高權力機構常委會的呼聲很高，最終在中共二十大結束後，未能如願入常。如今，阿東成為最年輕正部級官員，擁有博士學位的他，在未來的大陸官場發展，引起外界更加關注。