　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸最年輕正部級幹部出爐　53歲阿東任共青團中央第一書記

▲阿東。（圖／CFP）

▲53歲的阿東任共青團中央書記處第一書記。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共共青團中央官網今（31）日更新資訊，在「共青團中央書記處同志」一欄息顯示，前吉林省委常委，宣傳部長阿東已擔任共青團中央書記處第一書記。阿東為1970年生，現年53歲，代表著大陸在李雲澤接下國家金融監督管理總局局長後，第二位「70」後正部級官員，也是最年輕的現任正部級官員。

▲阿東。（圖／CFP）

公開資訊顯示，阿東為回族人，遼寧海城人，1996年5月加入中國共產黨，北京大學城市與環境學系人文地理專業畢業，理學博士。阿東在1997年至2016年皆任職於國家海洋局相關職務，直至2016年空降海南，擔任大陸「總面積最大」的南海諸島三沙市市長，隨後轉任三亞市長。

阿東擔任的新職是共青團中央書記處第一書記，為書記處的主要負責人。而這個職位上的歷任者曾出現過不少中共中央領導人，包括共青團第8、9屆的第一書記胡耀邦、第11屆的第一書記胡錦濤、第13屆的第一書記李克強先後成為國家級領導人。

然而，第15屆的胡春華，原先被外界認為進入政治局最高權力機構常委會的呼聲很高，最終在中共二十大結束後，未能如願入常。如今，阿東成為最年輕正部級官員，擁有博士學位的他，在未來的大陸官場發展，引起外界更加關注。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
颱風海警解除！氣象局示警「雨還沒下完」　11縣市豪大雨特報
貪污前立委99坪「豪宅」將開拍！　開箱影片搶先看
獨／還原現場！國中生被恐怖隨機攻擊　男詭留1句話
快訊／40萬股民注意！長榮配息70元　除息日曝
快訊／赴泰國失聯！　刑事局證實2台人受困緬甸
500元動滋券明開放登記！　3步驟就可領
快訊／00878成分股大換血！　國巨、中華電遭踢除
快訊／空軍士官長「騎車摔進水溝」身亡
她沒抽菸、不下廚罹肺癌！　醫曝7大高風險族群

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸最年輕正部級幹部出爐　53歲阿東任共青團中央第一書記

陸外交部：美方長期、頻繁派艦機對中國進行抵近偵察

矛盾升級！中印「互相驅逐」對方所有記者　陸外交部：被迫反制

大紅龍魚奪世界冠軍！「能換一間房」身價非凡　飼主這原因不賣

賈躍亭造車9年圓夢　FF91首款量產車將交付...開價950萬元

慶祝浯島邑主城隍爺343週年　在閩金門籍鄉親首次搭「小三通」參與

畫面曝光！美偵察機遭解放軍攔截「直接穿越前方」

陸網傳馬斯克密會寧德時代老董　或談及北美共建動力電池廠

不用跪著上課！　陸「折疊男孩」手術成功把脊椎掰回90度

中方拒絕兩國防長會晤　陸國防部批美「炒作」：溝通不能沒有底線

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

張韶涵錄製節目「忽然失聲」！　靠打針上台：我從不是完美的QQ

大陸最年輕正部級幹部出爐　53歲阿東任共青團中央第一書記

陸外交部：美方長期、頻繁派艦機對中國進行抵近偵察

矛盾升級！中印「互相驅逐」對方所有記者　陸外交部：被迫反制

大紅龍魚奪世界冠軍！「能換一間房」身價非凡　飼主這原因不賣

賈躍亭造車9年圓夢　FF91首款量產車將交付...開價950萬元

慶祝浯島邑主城隍爺343週年　在閩金門籍鄉親首次搭「小三通」參與

畫面曝光！美偵察機遭解放軍攔截「直接穿越前方」

陸網傳馬斯克密會寧德時代老董　或談及北美共建動力電池廠

不用跪著上課！　陸「折疊男孩」手術成功把脊椎掰回90度

中方拒絕兩國防長會晤　陸國防部批美「炒作」：溝通不能沒有底線

本土劇女星買機票用大陸平台　報到「無購票紀錄」崩潰噴五位數

電扇被關掉每晚都熱醒！　奴才開大絕放「擋貓神器」：效果100分

颱風海警解除！氣象局示警「雨還沒下完」　11縣市豪大雨特報

蘇丹政府軍宣布「暫停參與談判」　交戰雙方互控違反停火協議

高三男「借穿」球鞋忘歸還遭提告！媽嗆小事：都道歉了還要怎樣

台鋼狀元曾子祐狙擊郭俊麟！二軍首轟出爐　富邦擊退台鋼4連勝

華航「機微酒」再進化！5條奢華渡假行程開賣　一人就能成行

國民初戀楊麗花「少女嫩樣」甜美曝光！　前英國女王伊莉莎白也來約

Y’s Day「週三青年日」第3場活動登場　談創意、創新與青年就業

第七會期過172個法案！　鄭運鵬：改革大、衝突少、法案多、共識高

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

大陸熱門新聞

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

賴清德稱想和習近平晚餐　中國外交部回應

新人上班第二天秒提離職…慘遭經理當場毆打

男童飛踢11月大女嬰　

13歲女兒瘋手遊「4個月刷爆近200萬！媽一查氣死：剩2元

1公尺鱷魚20樓墜下重傷　住戶：以為是玩具

大一妹疑遭8室友排擠墜樓亡！閨蜜踢爆霸凌惡狀

畫面曝光！美偵察機遭解放軍攔截

沙灘突現「密麻」小白點

「下身失蹤妹」地鐵打卡拍照　2顆肉丸被看光

小麥收成期百輛收割機卡高速下不去 連續雨天恐發芽現災情

「退林還耕」基層荒謬施政　成都驚現「廣場種玉米苗」

國台辦：誰為台灣旅遊業著想「一目了然」

新人訂婚用運鈔車押送4314萬聘金現鈔 新郎：本地習俗這兒很常見

更多熱門

相關新聞

批慈濟「中共自己人」　周玉蔻挨告不起訴

批慈濟「中共自己人」　周玉蔻挨告不起訴

媒體人周玉蔻去年連日在臉書po文，指稱慈濟功德會是「中共自己人」，並嘲諷慈濟會員自甘為「下人」，新黨當時由發言人陳麗玲代表告發周玉蔻涉犯公然侮辱、加重誹謗等罪嫌，台北地檢署調查後，認為周玉蔻發言有所本，雖然用詞讓人感覺不適，也算是評論的一種，8日處分不起訴周玉蔻。

漢光演習依美方要求首納撤僑？　國防部回應：非演練課目

漢光演習依美方要求首納撤僑？　國防部回應：非演練課目

快訊／台灣北東南空域首被共機「包圍」　解放軍最大無人機展實力

快訊／台灣北東南空域首被共機「包圍」　解放軍最大無人機展實力

40名公安跨國鎮壓遭美起訴　陸揚言反制到底

40名公安跨國鎮壓遭美起訴　陸揚言反制到底

中共航母山東號航進死亡陷阱！　他分析：為它嚇出一身冷汗

中共航母山東號航進死亡陷阱！　他分析：為它嚇出一身冷汗

關鍵字：

阿東共青團共產黨中共領導人第一書記書記處

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

快訊／44歲葉家妤懷第三胎！　家人傻眼「驚喜變驚嚇」

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

許仁杰被爆「失控扯傷懷孕4月老婆」

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面