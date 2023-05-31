慶祝浯島邑主城隍爺343週年　在閩金門籍鄉親首次搭「小三通」參與

▲ 浯島邑主城隍遷治343週年 。（圖／省金門聯提供）

記者任以芳／綜合報導

浯島邑主城隍爺遷治343週年慶典昨30日盛大舉行，金門浯島城隍廟管理委員會擴大舉行活動，透過專案申請，邀請福建省金門同胞聯誼會鄉親在疫情後「首次」搭乘小三通返鄉，參與迎接城隍的活動。

金門縣舉辦「浯島邑主城隍遷治343週年」盛大慶典，省金門聯積極協調推動在閩金門籍鄉親代表組團赴金門參加一年一度的「迎城隍」活動。該團是疫情後大陸赴金門交流首團。

參訪團一行共26人，提前29日從廈門五通碼頭出發，乘坐「小三通」船班前往金門交流參訪。福建省金門同胞聯誼會會長陳篤彬到碼頭為參訪團送行。於上午10時許抵達金門水頭碼頭，金門縣副縣長李文良、台灣金門同鄉會總會副總會長陳進源、金門鄉親代表、立委陳玉珍等人到碼頭迎接。

金門縣議會特地製作「歡迎回家」大紅布條在碼頭迎賓。參訪團成員也說，「踏上家鄉土地回家的感覺真好！」

▲ 浯島邑主城隍遷治343週年 。（圖／省金門聯提供）

由於本次活動是疫情爆發後「首次」專案獲准返鄉的團體，不過「小三通」客運航線雖已部分復航，但大陸民眾透過「小三通」往來金馬地區仍受到限制，外界依然期盼「小三通」可以早日全面恢復通航，讓兩岸民眾自由交流來往。

據悉，浯島城隍慶典起緣於清康熙19年（西元1860年），相傳是城隍被信眾從金門城古地城隍廟分火到後浦奉祀，至今343年的歷史。

浯島邑主城隍爺也是金門人的守護神，是金門人最重要的心靈寄託之一。每年農曆4月12日，金門縣會舉辦規模盛大的「迎城隍」活動。許多海內外金門鄉親都會返鄉參與盛會。民國102年金門迎城隍活動入選內政部「宗教百景」，獲文化部指定為「國家重要民俗活動」。