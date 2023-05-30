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蘆洲男煮東西睡著把家燒了！他發文更新災情：不是香腸，是甜不辣

▲▼ 甜不辣 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蘆洲男炊煮不慎，把家燒了，後來發文說其實是在煎甜不辣。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區信義路昨（29日）下午傳出火警，鄰居見狀緊急報案，事件未釀成人員傷亡，警消救出一名杞姓男子，眾人見到爐子中條狀物，以為是煎香腸釀禍。當事人杞男晚間在PTT八卦版上更新災情，其實是在「煎甜不辣」！新北市消防局呼籲，烹飪爐火時，務必設定提醒裝置提示爐上火源正在烹煮避免忘記。

▲▼ 蘆洲男把家燒了。（圖／記者戴上容翻攝）

蘆洲信義路一處公寓2樓後方陽台昨下午竄出火煙，消防人員接獲鄰居報案灌救，整起事件無人受傷。經追查，原來是39歲杞姓屋主當時在家中煮東西，煮到睡著，加上未裝設住警器，而杞姓屋主被濃煙嗆醒倉皇至1樓逃生。

眾人見杞姓屋主爐子上的條狀物，以為杞男是「煎香腸」煎到睡著，才會引起火勢，杞男晚間後續也在PTT八卦版上發文，「來來來，哪個不是香腸，因為我是當事者，哪個應該是甜不辣...我中午12點趕完車禍財損資料後就上樓直接睡覺了！是睡到一半警鈴大響，又被濃煙嗆到，香腸，我現最痛恨香腸，已經撞掉一台Z1000 跟KTM 390 ADV了」。

網友們回應，「大哥你是有多愛甜不辣」「衰的時候停不下來耶！」、「你還是叫外送，先養好身心吧，祝早日康復」、「老哥建議你有危險的器具都要買有防呆的」，「買台氣炸鍋定時比較安全」、「欸不是，你下那麼多甜不辣喔」引起網友熱烈討論。

新北市消防局第三大隊長陳志德也呼籲，烹飪爐火時，務必設定提醒裝置提示爐上火源正在烹煮避免忘記，且5樓老舊公寓住宅應加裝住警器，能於火災發生第一時間預警動作，提醒民眾把握初期滅火及黃金避難逃生時間，保障民眾生命財產安全。

▲▼ 蘆洲男把家燒了。（圖／記者戴上容翻攝）

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炊煮燒掉蘆洲

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