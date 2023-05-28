　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警勤加給7月調漲！陳其邁喊話中央：高雄市請比照雙北加1倍

▲高雄市員警執勤辛勞，市長陳其邁喊話警勤加給應該比照雙北 。（圖／高雄市警察局提供）

▲高雄市員警執勤辛勞，市長陳其邁喊話警勤加給應該比照雙北 。（圖／高雄市警察局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

從今年7月1日起，警勤加給調高15%，警察人員的勤業務繁重，外勤人員更是不分晝夜及平假日，執勤面臨各式情狀，相對危險程度高。高雄市政府特別感謝中央政府重視員警權益，透過調整警察勤務加給，讓員警察人員感受實質加薪，展現重視員警待遇及福利。

警勤加給有28年的時間沒有調整，不過行政院在26日核定，自今年7月起將調高警勤加給15％，近7萬名員警受惠。警勤加給依外、內勤與所屬單位分三級，加15％後，第一級可領9700元，第二級8730元、第三級7760元，每名員警每月多領1015元至1265元，政府每年將增加16億元的預算。

▲高雄市員警執勤辛勞，市長陳其邁喊話警勤加給應該比照雙北 。（圖／高雄市警察局提供）

▲高雄市員警執勤辛勞，市長陳其邁喊話警勤加給應該比照雙北 。（圖／高雄市警察局提供）

面對行政院調整的警勤加給，高雄市政府表示全力支持勤務繁重加成，希望由現行最高7成提升至1倍，更能完整照顧高雄市警察局全體警察同仁辛勞，因為得要為了符合各直轄市政府之間實際繁重程度，所以市長陳其邁也積極向中央爭取比照台北市、新北市政府警察局加1倍支給，透過薪資上實質保障，作為警察人員最強力的後盾，以表達對一線警察同仁投入治安工作之支持。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／男「頭下腳上」卡鐵網慘死
一圖看瑪娃颱風路徑！台灣東邊「慢慢繞」　連3天緊貼台灣北轉
「黑帽女現身機場」多人搶拍！路人傻眼：誰啊　回家一問崩潰
小神童9歲上大學！　3年唸完5副學士學位
直擊／李多慧頂腳傷出席見面會
快訊／新北民宅驚見雙屍！　遺體已腐爛
好友妻太誘人！男刺殺好友　她親眼目睹崩潰哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／谷關獨居翁摔坡坎　「頭下腳上」卡鐵網亡　

屏東台24線驚險瞬間！騎士中線「刷卡」差點對撞　警方說話了

「瑞典坦克」突右偏撞小黃！翻滾躺路中央　母子驚魂僅輕傷

快訊／新北樹林民宅雙屍！男死後母無人照料！伴屍多日也身亡

苗栗少年「無照三貼」騎機車　疑闖紅燈遭撞！3少都骨折

一聲巨響...台南大凍山枯木砸中2女童頭部！緊急送醫搶救

警勤加給7月調漲！陳其邁喊話中央：高雄市請比照雙北加1倍

路口倒三角形標線讓民眾霧煞煞　清水警解釋「讓路線」用意

精神傳承！國際生命線台灣總會長交接　「齊心合力為生命奮鬥」

快訊／土城卡拉OK店竄火光！廚房起火救出老闆娘

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

超商浩克被毆7天傷勢曝　控警虐待人！盼公布影片

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

2韓國人「哈哈」遊捷克　全程超魔性笑聲不間斷XD

獨／谷關獨居翁摔坡坎　「頭下腳上」卡鐵網亡　

屏東台24線驚險瞬間！騎士中線「刷卡」差點對撞　警方說話了

「瑞典坦克」突右偏撞小黃！翻滾躺路中央　母子驚魂僅輕傷

快訊／新北樹林民宅雙屍！男死後母無人照料！伴屍多日也身亡

苗栗少年「無照三貼」騎機車　疑闖紅燈遭撞！3少都骨折

一聲巨響...台南大凍山枯木砸中2女童頭部！緊急送醫搶救

警勤加給7月調漲！陳其邁喊話中央：高雄市請比照雙北加1倍

路口倒三角形標線讓民眾霧煞煞　清水警解釋「讓路線」用意

精神傳承！國際生命線台灣總會長交接　「齊心合力為生命奮鬥」

快訊／土城卡拉OK店竄火光！廚房起火救出老闆娘

狂威相隔1353天大聯盟先發！明戰國聯東區龍頭勇士

新北八里公所25對親子抓週　獲滿滿祝福留下美好回憶

串連公私部門　九豐格伴手禮《有閒來寮、客來饗樂》音樂會發表

柳演錫終於登場《金師傅3》！「姜東柱回歸」畫面曝光　劇迷暴動了

一圖看難纏瑪娃颱風路徑！台灣東邊「慢慢繞」　連3天緊貼台灣北轉

獨／谷關獨居翁摔坡坎　「頭下腳上」卡鐵網亡　

養大型狗一起散步、溫柔抱睡　媽貼各種崩壞時刻：現實的不雅

歌詩達郵輪莎倫娜號今日駛抵高雄　9-10月在高雄推3航次沖繩遊

埋伏9棒張皓緯雙長打3打點建功　味全二軍擊退桃猿

屏東台24線驚險瞬間！騎士中線「刷卡」差點對撞　警方說話了

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

社會熱門新聞

年收180萬輸35萬　竹科工程師被銀行員戴綠帽

讓行人被叭！新店男怒砍後車駕駛

即／2天前走進淡水河說…23歲女遺體今尋獲

超商浩克控警！首現身6字回應

快訊／颱風天情人灣踏浪落海！男上岸驚恐求救

騎士被抓「18張罰單拖地」簽不完

墾丁騎士凌晨酒駕「撞上梅花鹿」！人鹿雙亡

快訊／情人灣落海女僅13歲！網友約見面出事了

弘仁會「樂樂」開槍誤傷自己人　找小弟頂罪被識破

莒光甜心夜宿男少校寢室　1關鍵她告贏國防部

前立委李慶華通緝！豪宅慘遭拍賣

超正泰妹讓老司機瘋狂！警認證「照片與本人相符」

弟妹和丈夫2度摩鐵激戰！妻見親密照崩潰

騎士簽「拖地罰單」畫面驚人！中和警解答

更多熱門

相關新聞

獨／2男路邊互毆不過癮！還抓騎樓花盆砸爆頭

獨／2男路邊互毆不過癮！還抓騎樓花盆砸爆頭

高雄市前鎮區今(28日)發生一起打架糾紛，一名林姓男子和田姓男子是鄰居，因停車問題積怨已久，上午偶遇時又爆發口角，兩人便在鄰居家門口前徒手互毆，扭打過程中還導致鄰居放置於騎樓的物品受損，其中田男頭部爆血被送醫治療。

幕後／侯友宜、王金平閉門晤談內容曝光！　眾人拱他當競總主委

幕後／侯友宜、王金平閉門晤談內容曝光！　眾人拱他當競總主委

沒戴安全帽騎車買宵夜...高雄男酒駕露餡秒變媽寶

沒戴安全帽騎車買宵夜...高雄男酒駕露餡秒變媽寶

陸辦兩岸媒體峰會　陳建仁：台媒非統戰工具

陸辦兩岸媒體峰會　陳建仁：台媒非統戰工具

國民神車狠撞分隔島！噴對向「陀螺轉」擊落小黃

國民神車狠撞分隔島！噴對向「陀螺轉」擊落小黃

關鍵字：

高雄雙北警勤加給行政院陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

李坤城海葬當天「林靖恩冷回1句話就消失」！

年收180萬輸35萬　竹科工程師被銀行員戴綠帽

鄭人碩霸氣宣告「我們在一起」！　見小薰披婚紗誇：很美

天選之人注意！　醫提醒3件事

「挖呀挖老師」是富二代！　豪華家業曝光

Lisa演唱會又動怒！「機警1反應」救了成員

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

瑪娃沒「回馬槍」往北轉！專家曝原因　兩股斷開角力添變數

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

巨幕倒塌「壓住9孩童」　家長瘋狂尖叫

12生肖6、7月恐出大事！屬羊小心破財　化解法一次看

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

網紅「赴美簽證被拒」直播怒嗆台灣觀眾

撿到胖黑狗！養3個月神奇變虎斑

更多

最夯影音

更多
陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！
受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面