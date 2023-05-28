警勤加給7月調漲！陳其邁喊話中央：高雄市請比照雙北加1倍

▲高雄市員警執勤辛勞，市長陳其邁喊話警勤加給應該比照雙北 。（圖／高雄市警察局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

從今年7月1日起，警勤加給調高15%，警察人員的勤業務繁重，外勤人員更是不分晝夜及平假日，執勤面臨各式情狀，相對危險程度高。高雄市政府特別感謝中央政府重視員警權益，透過調整警察勤務加給，讓員警察人員感受實質加薪，展現重視員警待遇及福利。

警勤加給有28年的時間沒有調整，不過行政院在26日核定，自今年7月起將調高警勤加給15％，近7萬名員警受惠。警勤加給依外、內勤與所屬單位分三級，加15％後，第一級可領9700元，第二級8730元、第三級7760元，每名員警每月多領1015元至1265元，政府每年將增加16億元的預算。

▲高雄市員警執勤辛勞，市長陳其邁喊話警勤加給應該比照雙北 。（圖／高雄市警察局提供）

面對行政院調整的警勤加給，高雄市政府表示全力支持勤務繁重加成，希望由現行最高7成提升至1倍，更能完整照顧高雄市警察局全體警察同仁辛勞，因為得要為了符合各直轄市政府之間實際繁重程度，所以市長陳其邁也積極向中央爭取比照台北市、新北市政府警察局加1倍支給，透過薪資上實質保障，作為警察人員最強力的後盾，以表達對一線警察同仁投入治安工作之支持。