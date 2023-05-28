「挖呀挖老師」是富二代！　豪華家業曝光

▲大陸武漢一名外型甜美的幼教老師在抖音PO出一段教唱兒歌影片，立刻在網路上爆紅。（圖／CTWANT提供）

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大陸湖北省武漢市一名黃姓幼兒園美女老師，因經常在抖音上傳教唱兒歌影片瞬間爆紅，其中一首《小小花園》因歌詞洗腦飆破億次觀看，更獲封為「挖呀挖老師」，短短時間吸引超過446萬人按讚。黃老師近日自爆，家中是開餐廳的，只見該餐廳非常高檔，牆上還放著大量名酒，一看就是很有格調的餐廳。

綜合陸媒報導，黃老師於4月28日PO出一段教唱兒歌影片《小小花園》，歌詞為「在什麼樣的花園裡面，挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子，開什麼樣的花」，因節奏及句式都簡單，小朋友相當容易上手，加上黃老師長相甜美，短短時間就吸引近500萬人按讚，評論數達46.6萬，讓黃老師瞬間爆紅。

▲黃老師家中經營餐廳，店內環境非常優雅。（圖／CTWANT提供）

據了解，黃老師家中經營餐廳，店內環境非常優雅，地板一塵不染，像鏡面一樣反光，圓桌和圓桌之間距離很大，大廳吧台的酒櫃上，桌椅是輕奢風，擺台上擺著名酒，每個酒櫃格子上都打著燈，甚至最上方的櫃子裡還能看到純黃金做的擺件，連收拾碗筷打掃衛生的服務員穿的都是類似西裝的黑色工作裝。

黃老師在遭受爭議後，將自己直播間的打賞給關掉了，並澄清自己有打賞禮物，但沒有網傳的百萬、千萬那麽高。單從黃老師的家庭也能看出，她的家庭條件很好，並非缺錢到需要打賞禮物支持，當網紅做直播，甚至在幼兒園教學，也不是為了混口飯吃，而是單純的個人愛好和個人職業規劃罷了。

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