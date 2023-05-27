世衛行動團返國！仍無法參與WHA　薛瑞元：不滿意但不挫折

▲衛福部5/27舉行世衛行動團返國記者會，左起依序為健保署長石崇良、衛福部長薛瑞元、疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣已經連續7年沒有獲邀參與世界衛生大會（WHA），衛福部長薛瑞元仍率世衛行動團赴日內瓦展開一連串活動，今（27）日清晨返抵國門。薛瑞元表示，這次行程他個人覺得成果還不錯，和許多重要國家交流、交換意見，但仍遺憾最後還是無法進入世界衛生大會現場做實質參與，「以結果來說不令人滿意，但不會因此挫折」。

衛福部今召開世衛行動團返國記者會，由衛福部長薛瑞元主持，行動團發言人石崇良、疾管署副署長羅一鈞、國合處技監劉麗玲等人列席。

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衛福部強調，對於世界衛生組織(WHO)因政治干擾未邀我出席第76屆世界衛生大會(WHA)深表遺憾與不滿。然健康是基本人權、普世價值，此行於當地召開國際記者會及遞交抗議函，除了對WHO及中國表達嚴正抗議外，亦傳達我國參與國際社會之意願與決心。

薛瑞元首先說明，世衛行動團在日內瓦成果不錯，和重要國家之間互相交談、交換意見，進行雙邊會談多達40場，比去年要多，另也積極積極爭取參與醫藥專業會議，拓展與各國醫衛合作，掌握全球最新醫衛資訊。但還是非常遺憾，沒有辦法進入世界衛生大會現場，去做實質參與，也意味往後還有很多要努力的空間。

這次是薛瑞元首度帶團前往，被問及心情，他先是開玩笑說「因為是初次帶團，沒有比較就沒有傷害」，並接著補充，本次心情還好，雖然行程緊湊，但因為是在做有意義的工作，就不會有太多顧慮。當然以結果論來說，不管是參與WHO，或者成為WHA觀察員這部分，結果不令人滿意，但不會因此感到挫折。

▲衛福部長薛瑞元出席說明。（圖／記者洪巧藍攝）

本屆世衛大會全體委員會議審查台灣入會案，經過台灣友邦與中國「二對二辯論」，最後按照總務委員會提出的建議，決定不將「邀請台灣以觀察員身分出席大會」一案，納入本年度大會議程。

行動團於日內瓦期間積極與友邦、友我國家及國際醫衛組織進行雙邊及多邊專業交流，並與外交部及僑委會跨部合作，結合立法委員、醫衛專業團體、青年與民間及僑界人士之力量，站到第一線為台灣發聲。

為呼應本年WHA重要議題，衛福部首次與世界醫師會於WHA期間主辦緊急醫療公開專業論壇，與各國交流應對各型災難之經驗，並由美國高階官員國務院助卿Michele Sison大使與世界醫師會主席Osahon Enabulele醫師親臨致詞；在「全球合作暨訓練架構(GCTF)」下，衛福部也與美、日、澳首次於日內瓦合辦論壇，研商如何在後疫情時代建構永續應變下一波大流行。

另，為提升健保新藥給付評估及財務管理機制，衛福部健保署、財團法人醫藥品查驗中心與英國國家健康與照護卓越研究院(NICE)簽署合作協定；衛福部亦和瑞士日內瓦大學醫院續簽合作備忘錄，合作建立符合國際規範的災難醫療救援隊，以強化我國救災及緊急醫療量能。