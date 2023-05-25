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大腦晶片+AI人工智慧結合　幫助12年癱瘓患者重新站起來

▲▼歐斯卡姆（Gert-Jan Oskam）因車禍下半身癱瘓12年，近日透過大腦晶片和AI人工智慧的幫助恢復行走能力。（圖／EPFL）

▲歐斯卡姆因車禍下半身癱瘓12年，近日透過大腦晶片和AI人工智慧的幫助恢復行走能力。（圖／EPFL，下同）

 實習記者任庭儀／編譯

大腦植入物是近年醫療生技產業熱門焦點，科學期刊《自然》最新研究傳來好消息，荷蘭40歲歐斯卡姆（Gert-Jan Oskam）因車禍下半身癱瘓12年，近日透過大腦晶片和AI人工智慧的幫助恢復行走能力。歐斯卡姆興奮表示，「我現在可以站起來跟朋友一起喝啤酒了，這是很多人不曾意識到的快樂。」

BBC報導，歐斯卡姆2011年遭遇一場摩托車事故，導致臀部以下癱瘓，瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）結合大腦植入物（brain implants）以及AI人工智慧，重建癱瘓患者再次行走的希望。

這項大腦植入的精細手術由神經外科醫生布洛赫（Jocelyne Bloch）教授操刀，她在歐斯卡姆大腦控制運動區域上方，也就是頭骨兩側，開兩個直徑5公分的孔洞並植入晶片，這些晶片可協助傳輸大腦信號（歐斯卡姆的意圖）。

▲▼歐斯卡姆（Gert-Jan Oskam）因車禍下半身癱瘓12年，近日透過大腦晶片和AI人工智慧的幫助恢復行走能力。（圖／EPFL）

接著，瑞士研究團隊開發一種演算法，在大腦與脊隨之間建立一座溝通橋梁，先解讀歐斯卡姆的意圖並轉換為肌肉運動的信號，再經由脊隨神經另一個晶片接收，發送電信號（electrical signals）至脊隨受損部位觸發運動，經過幾周的訓練，歐斯卡姆可以在助行器的幫助下站立和行走。

歐斯卡姆接受採訪時說，「我感覺自己像個蹣跚學步的孩子，重新學習走路。這是一段漫長的過程，但我現在可以站起來和我的朋友喝啤酒了，這是很多人不曾意識到的快樂。」

布洛赫醫生表示，「重要的不僅是進行科學實驗，而是最終能讓更多脊髓損傷患者獲得更多機會，他們已經從醫生那裡聽到太多他們再也不能行動的事實。」但布洛赫也強調，研究團隊的目標是讓這項技術盡快進入臨床醫療階段，但該研究仍處於初步試驗階段，要想應用於癱瘓患者還需要很多年。

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