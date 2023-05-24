「拿牛排刀扶助行器」遭警電擊制伏　95歲婦搶救一週後傷重死亡

▲失智且行動不便的95歲老婦人諾蘭在養老院被警察用電擊槍電擊後命危，經搶救一週後仍傷重不治。（圖／翻攝自Facebook）



記者王致凱／綜合報導

澳洲新南威爾斯州95歲失智婦人諾蘭（Clare Nowland），近日遭警察使用電擊槍電擊後受重傷，雖然經送醫搶救，但仍於24日晚間因傷重不治。澳洲警方表示，涉及這場事件的警員將面臨3項指控，目前已經被停職接受調查，不過停職期間仍會支薪。

澳洲媒體報導稱，高齡95歲的婦人諾蘭已經於24日晚間在家人的陪伴下，於醫院內去世。新南威爾斯州警方隨後發表聲明證實死訊，稱當時使用電擊槍的33歲資深警員懷特（Kristian White）將面臨傷害罪在內的3項指控。新南威爾斯警察局長韋伯（Karen Webb）稍早曾表示，隨著情況發生變化，針對警員的指控內容「有可能再升級」。

這起事件發生於當地時間17日凌晨，澳洲首都坎培拉以南小鎮庫馬（Cooma）一家養老院報案稱，老婦人諾蘭手拿一把牛排刀在養老院遊蕩。警員到達現場後，由於無法說服諾蘭放下刀子，資深警員懷特便朝他發射電擊槍，導致諾蘭跌倒後撞傷頭部昏迷不醒。

隨著輿論發酵，警方針對此案進行調查，同時將開槍的資深警員懷特帶薪停職處分。新南威爾斯警察局對外表示，經過調查，當時老婦人當時確實有「緩緩地走向警察」，但是她必須藉由助行器才能行走。

新南威爾斯警察局長韋伯表示，經過「不帶偏見的適當調查」後，已經對警員懷特提出3項指控，整起案件將提交至法庭審理。韋伯又說，警方不清楚養老院為何會選擇報警，且警員都接受過多種戰術訓練，目的是動用最少的武力，但現在還不清楚事件的真正原因。

韋伯表示，整起事件對警方來說是一場考驗，對每一位警察而言都是一種創傷。新南威爾斯州警察廳長卡特利（Yasmin Catley）則向諾蘭的家屬表示哀悼，並承諾會向家屬提供協助。