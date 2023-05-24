「摩鐵不倫助理」被拍！　前體育局長解釋：3人去談事情

圖、文／CTWANT

台中市府團隊曾被批為桃花窟，市長盧秀燕任內爆出前副祕書長劈腿、社會局督導與已婚女部屬不倫戀、勞工局長緋聞請辭等案，而前朝局長也出包，現任國立台灣體育運動大學教授、林佳龍欽點的首任運動局長王慶堂（56歲）被爆出精力過人，已婚卻和多名女性視訊裸聊，還有個不倫19年的小三小晴（化名）；爆料人直指王男和助理教授小三聯手，伸向南投縣10億元的2個國民運動中心案，2人開會領出席費，會前會後直奔摩鐵「連結」，大罵實在離譜。

▲擔任台中體育局長任內，王男曾以主管機關主導運動公園委外案，他目前為台體大教授也是南投縣國民運動中心專案計劃委員。（圖／CTWANT提供，下同）

爆料人指控，王慶堂從2009年到2019年承接多個經濟部、體育署等單位之學術研究案及政府補助計畫，他和女友小晴「床上床下緊密結合」組成利益共同體。王男目前為南投縣政府草屯旭光高中以及南投南崗國中之國民運動中心專案計劃委員，他把女友小晴介紹進去一起當委員，自己又和顧問公司走的近，懷疑王男是否以職務圖利。

▲爆料人直指王和助理教授小三聯手，伸向南投縣共10億元的2個國民運動中心案，2人開會領出席費、會前會後還在摩鐵「連結」。

此外，該專案去年12月12日在南崗國中開會，身為國民運動中心審查委員的2人，會後被直擊開房上演「委員和委員連結」的戲碼。

原來，該會議開了一早上才結束，王男、小晴和其他委員互道再見，便一前一後駕車離開，隨後2人在南投體育場碰面，王男停妥車子後坐上小晴駕駛的白色休旅車，直奔汽車旅館「休息」，從下午13時20分一直到16時20分才驅車離去，完完整整「休好休滿」3小時。今年3月6日，一早10時許，2人也趕在運動中心會議之前先到草屯的摩鐵熱身，直到下午13時24分才駛離。

本刊調查，王慶堂是台中市首任體育局長，該局為2016林佳龍團隊上任後第一個新設的一級機關，2017年掛牌成立。王慶堂從台灣師範大學畢業後，一路取得碩士、博士學位，現為國立台灣體育運動大學運動資訊與傳播學系教授。

只是，王慶堂被爆出私人生活相當荒唐，不僅擁有多名女密友，愛視訊「裸聊」，還包養女友小晴長達19年，甚至和小晴有一名10歲女兒。

據了解，2004年時都具已婚身分的2人就外遇在一起，當時小晴是台體院助教，而小晴的老公則是王慶堂的在職研究生。小晴目前為北部某大學助理教授，教授觀光休閒產業分析、服務品質評估，並在男友輔助下一心朝副教授之路邁進。

▲台中市府被外界稱為桃花窟，不僅市長盧秀燕任內的前副祕書長、勞工局長等爆出緋聞，前朝的王慶堂也遭爆料。

對於遭指包養婚外情女友19年一事，王慶堂表示全是抹黑，他坦承與對方是很親密友人和夥伴關係，沒有私生女，王更喊冤去摩鐵實際上不只他們2人，還有另名同樣是南投縣國民運動中心委員，總共3人，王解釋因為自己菸癮大，加上咖啡店禁菸，3人才會到摩鐵談事情，他直指去年11月還是該名委員訂的房間。

至於到底是誰抹黑？王慶堂指出他最近發現有台銀色廂型車從上週開始跟著他，包括他家、母親家中、北部友人、南投縣長、南投縣議員，甚至自己學校有10名老師都接到黑函，且內容不一，而他傳聞中的助理教授女友，該校董事長以及同事同樣接到該信件。由於黑函之照片、內容都是存在他私人筆電裡，筆電放在研究室內，王慶堂懷疑資安有漏洞遭人竊取，加上台體大運動產業學院正值遴選院長之際，26日截止報名，有心人動作頻頻疑似要他身敗名裂。

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