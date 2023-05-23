疑閨蜜與夫曖昧！她臉書PO文開撕：不做雞都浪費了你...下場曝

▲北市李姓女子疑何姓閨蜜與其丈夫曖昧，竟在臉書張貼「不做雞都浪費了你」等辱罵文字，甚至在公開閨蜜打馬賽克照及個人資訊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

被侵門踏戶？北市李姓女子懷疑何姓閨蜜與其丈夫曖昧，竟在臉書公開PO文張貼「青樓女子也要有點姿色，你到底憑哪一點黏著我老公」、「不做雞都浪費了你」等侮辱文字，還揭露何女打馬賽克照及個人資訊，甚至說可私訊要無上馬賽克照，何女知情後怒告。士林地院依違反個人資料保護法判處李女有期徒刑4月，可易科罰金。

從事藥師的李女，從去年5月20日至同年9月19日止，在自己臉書網頁上張貼「人賤無藥醫」、「行事婊做人婊長得很難婊」、「我發怒幹譙是不是發情缺男人翻車的婊子」、「沒有子宮真的會沒腦子」、「你這個畜生」等多篇不堪入目的侮辱文字。

不僅如此，李女在貼文中揭露何女私密資訊，並將何女照片以馬賽克上傳，甚至不忘告知瀏覽其文章的人「可私訊拿沒打馬賽克照片」。

法官審酌2人原是朋友，僅因懷疑何女與其配偶互有曖昧，恣意在不特定得共見共聞臉書接續PO侮辱、誹謗，並揭露個人資料，損及何女利益，顯嚴重缺乏尊重他人人格權及名譽權法治觀念，雖犯後坦承犯行，尚見悔意，考量未與雙方未達成和解並獲得原諒，依違反個資法「非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪」，處有期徒刑4月，可易科罰金。