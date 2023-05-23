婁峻碩不露肌肉改袒露心房！吐露從低潮到勇敢的心聲、揪粉絲一起Smile Strong

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近期出新歌的婁峻碩突破尺度大解放，展現精實猛肌讓許多人為之驚豔，但這樣血脈賁張的形象，其實與私下貼心又有點害羞的個性形成反差萌！對照他出道即歷經星途低潮、又以狼人殺重新竄紅，高低起伏的反差都因為有堅定信念和正向態度去面對困境，才能開拓新局重回自己最愛的嘻哈創作。近來他也與知名牙膏品牌高露潔，以「微笑讓我們更強大／Smile Strong」的信念共同合作新曲《Stronger》，除了鼓勵粉絲面對困境要記得「善用微笑的力量」，更不吝分享自己的低潮經驗與正向面對的態度，就連非粉絲也被他一秒圈粉！

▲個性樂觀積極的嘻哈歌手婁峻碩，近來與高露潔合作推出全新單曲《Stronger》，要鼓勵粉絲相信微笑的力量，也藉此鼓勵自己，面對低潮勇敢邁開步伐走出去。（圖／品牌提供）

後疫情時代延續的不確定性，為生活加重了許多掙扎困境，不知何時會有轉機的低潮都讓許多人對未來擔憂，擔心臨時又有變卦的隱形壓力，也讓人感到疲憊。面對這些瀰漫在人們心中的低氣壓，婁峻碩想起自己也曾有這樣的時期，他坦承自己最低潮的時候，就是在前一個唱片公司無法依照自己的心意發展，卻還面臨7年的合約，這對一個認真想做自己喜歡音樂的創作者來說，身上背負的壓力與自我詰問，是外人難以想像的沉重包袱……。

然而面對這個階段的不開心、恐懼，到最後勇於主動面對，婁峻碩首曝當時心境，「我知道消極悲觀並不能改變事情！如同我的座右銘，『人的煩惱有70%不會發生，解決得了就去解決、不能解決為什麼還要煩惱？』當時我轉念一想，認為遇到困境時更應該聆聽自己內心的聲音，專注在自己的喜歡的事，將這份熱忱轉為前進的力量。」

事後就如大家知道的，婁峻碩毅然決然向前東家提出解約，老闆竟也大方放手，不僅沒要求賠償違約金，更鼓勵他「饒舌歌手的確要有自己的想法」，讓低潮許久的婁峻碩重新提振士氣，以獨立之姿捲土重來，因此造就點閱百萬歌曲《Airplane》，也讓婁峻碩終於以饒舌歌手的身份被更多人認識！

過去那段低潮經歷教會了他，即使「未知的路讓人恐懼」，但「你不邁開步伐，就永遠不知道後方有什麼好事等著你！」這讓婁峻碩選擇，繼續抱持正面樂觀思考以及具有感染力的燦爛微笑，同時也希望自己成為粉絲們的參考，「我沒有任何背景，靠著努力還是可以扭轉一切，而你們一定也可以。」

▲婁峻碩的個性以及臉上總掛著的微笑，是同樣倡導樂觀精神的高露潔特別邀請他合作的關鍵！

婁峻碩相信樂觀是有力量的，因為他自己一路走來秉持的初心就是如此，「遇到困難時選擇正面積極，就會變得越來越強！」這樣的正向積極信念與高露潔所強調的精神不謀而合, 因此激發本次創作的靈感，更在歌詞延伸出擲地有聲的「Stronger」做為呼應！在曲風上，婁峻碩特以激昂唱腔做為主歌旋律，搭配強烈的節奏也蘊含著婁峻碩想鼓動人心的力量——相信正能量可以支撐著自己走向成功，只要自己「Keep a smile on my face」。

談及此次合作，婁峻碩興奮道，「雖然整段過程看似不可思議，但我覺得其實一切都是環環相扣。」回想過去每一次做的選擇，「如果我一直害怕別人的眼光，可能到現在也不會有機會被看見。」堅信樂觀是有力量的他，相當開心有像高露潔這樣的品牌，持續以不同合作模式希望帶給大家微笑理念與正能量。婁峻碩希望透過《Stronger》鼓舞所有人，「越低潮時不要灰心，因為你的目標也因此更加清楚。」

逆境中也要微笑以對！滿身才華態度謙卑，追求藝術持續創作，這樣的婁峻碩簡直帥瘋，讓人不能不愛！在《Stronger》副歌中，反覆讚頌「Smile Strong」的婁峻碩，更希望能陪伴大家實踐在生活上，無論處在順境或逆境，每天早晚刷完牙後別忘了給鏡中的自己一個微笑，為自己注入正面能量，就能有動力迎向未知的每一天。

想聽更多婁峻碩如何展現樂觀正能量？請到「高露潔微笑電台」收看！