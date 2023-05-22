南投職業領航員計畫第8年　同德高中名家指導國中美眉美容課程

▲南投職業領航員美容體驗課程登場，有7校14位學生參與。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣112年職業領航員計畫「為夢想啟航」-美容體驗課程濁水溪線活動今天登場，有來自7所國中、14名高關懷學生參與，並由同德高中時尚造型科主任呂美紅指導學生指甲藝術、手部保養與美化、彩繪設計、基礎化妝、整體造型實務等課程，深入淺出、生動活潑的內容，讓學員們學習興致高昂、認真投入。

活動在縣府教育處學生輔導諮商中心舉辦，三光國中、鳳鳴國中、中興國中、營北國中、集集國中、竹山國中、水里國中等；三光國中蔡姓同學表示，自己對美容職群有著濃厚的興趣，很高興能參與此次體驗課程，師資專業，課程活潑，對未來職涯定向及日後學習都有很大幫助。

呂美紅指出，此次課程以美容職群為主，從指甲的保養、美化，彩繪設計及化妝造型等，讓學生體驗學習到美甲、化妝造型的技巧，不僅能幫助其職涯定向，也可應用在生活中，大家學習認真，作品也有專業水準。

縣府教育處學生輔導與特殊教育科長葉怡伶表示，該處推動職業領航員計畫已邁入第8年，往年主要以職場體驗、生涯輔導團體為主要活動，近幾年增加職業參訪及手作體驗活動，包含每年辦理的成果發表會，提供學生更多元且豐富的職業體驗課程，讓他們在工作體驗中瞭解自我、開發潛能，努力增能，提升自信與學習成就感；為使縣內更多國中高關懷學生受益，今年起於烏溪線、濁水溪線分區擴大辦理：上半年與同德高中合作開課，藉由該校師資及實際職場職人業師資源，協助學生在畢業前認識及體驗高中技藝課程，獲得珍貴的學習機會，報名相當踴躍。

葉怡伶說，上半年除安排4場團體課程，以增加學生自我覺察、生涯探索及反思目標，也與同德高中、多所店家共同合辦3場學生體驗課程：第1場即為今天的美容體驗課程，第2場於5月23日在同德高中辦理的汽修體驗課程，第3場則是6月8日在同德高中辦理的美髮體驗課程；職場體驗部分，職業類群包含餐飲、烘焙、動力機械職群，合作店家有布朗司手作烘焙坊、弘盛單車、宏德機車行、加合宏眼鏡咖啡館、台西冰果室、金星修配廠等，且幸運獲得世界華人工商婦女企管協會南投分會慷慨贊助，充實計畫經費。