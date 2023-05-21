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社會 社會焦點 保障人權

「台版浩克」遭警爆打　犯防系教授：現場壓力過大無法控制情緒

記者邱中岳／台北報導

桃園市28歲朱姓男子20日在超商失控砸東西，甚至還對到場處理的員警動粗，導致員警腦震盪，但後來警員竟持警棍毆打被辣椒水制伏的朱男，此舉也引起譁然；銘傳大學犯罪防治系主任章光明教授認為，從法絕對是警員失控，但如果是情緒的延伸導致，可能就是宣洩壓力的一種表現。

體格壯碩的朱姓男子20日上午大鬧超商，2名警員上前勸阻不聽，朱失控摔毀超商物品，甚至爆打2名警員，當時警員紛紛閃避，直到祭出辣椒水攻勢，才讓「台版浩克」朱男平息，坐在超商外但仍頻頻對警員嗆聲、挑釁，揚言「我要殺了你們」。

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台版浩克爆揍警員，事後被持警棍狂毆，專家對此行為也做出解釋。（圖／資料照）

其中1名警員受不了，竟直接持警棍動手猛敲朱姓男子，痛得朱男倒地哀嚎，但從原本警員被追著打，控制住朱男後，卻一時情緒上來，持警棍上狂毆朱男，引發輿論譁然。

銘傳大學犯罪防治系主任章光明教授則表示，針對事件本身，朱姓男子遭警棍痛擊，被目擊民眾全程錄下，顯示有執法過當之嫌，在輿論、民意的氛圍下，所幸警方勇於面對事實，展開調查，即刻做出相對應的處分。

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲銘傳大學犯防系主任章光明解釋，因為情緒延伸，才會導致警員壓力過大失控。（圖／資料照）

針對警員在現場處理狀況，就情理言，警員也是人，在第一時間被爆揍、同事被傷害，一般出於人性反應，會累積負面的憤恨情緒，因為壓力無法釋放又累積過度，所以才會做出違反比例原則行為，此雖然可以理解其行為原因，但是身為執法人員卻不應如此魯莽。

章光明教授指出，警方執法行為的研究，警民發生衝突之因可參考犯罪學的《緊張理論》，即警員執法失控、偏差，乃因無法控制自己的情緒，源頭係現場壓力過大，才形成警員暴行，所以訓練很重要，應教導警員如何忍受挑釁，避免衝動行事。

基層教官指出，基層出勤務會有帶警棍，遇到不配合的民眾會使用辣椒水、警棍控制對方，如果身材如「台版浩克」一般，就可能會請支援同仁帶電擊槍到場戒備。

教官也指出，執法過當就是個人情緒控管問題，當原因消滅時，就應該立刻停止動手，但是可能是之前被嫌犯打、追等情況，在情緒延續情況影響，可能就會想要過度控制對方，所以會做出超過法令規範的原則。

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