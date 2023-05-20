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5億高中生假孫真兒！嬤疊椅抓姦逮「公媳亂倫」　怒：老公還喊爽

▲▼ 5億高中生 。（圖／突發中心翻攝）

▲▼ 5億高中生 。（圖／突發中心翻攝）

▲5億高中生的阿公是親爸，阿嬤還親眼看到「公媳亂倫」（圖／突發中心翻攝）

記者劉人豪／綜合報導

台中市身價5億的18歲賴姓高中生，5月4日登記結婚2小時就墜樓身亡，賴母為此控訴幫賴家處理房產事宜的夏姓代書助理謀財害命。該事件也讓賴家複雜的關係浮上檯面，賴父是憨兒，賴阿公替兒子選了2任老婆，而賴姓高中生實際上是阿公和賴父第二任老婆的結晶，賴阿嬤當時親眼目睹「公媳亂倫」，氣得手腳發抖。

賴阿公1999年幫賴父娶回一名印尼籍妻子，但該女受不了賴阿公不斷偷窺、騷擾，在生下女兒後就提出離婚，從賴家離開。賴阿公不久後又到大陸替賴父找回一名陸籍妻子，結果賴阿嬤有天回家時，聽見賴阿公的喘息聲，從縫隙朝房間內偷看，才發現賴阿公和媳婦發生亂倫。

▲▼5億高中生家庭關係相當複雜。（圖／記者陳詩璧製表）

▲5億高中生家庭關係相當複雜。（圖／記者陳詩璧製表）

賴阿嬤說，「聽到我老公喊很好、很爽啊，看到他們兩個在一起當然很生氣，聽到聲音時，心裡噗通噗通跳，手腳發抖……」，她當時拿椅子疊椅子，站在上面往房間內探頭一看，赫然發現老公和兒子的陸籍配偶裸身在床，揭發這起公媳亂倫案。

賴阿嬤覺得孫子長得不像兒子，反而像老公(賴阿公)，後經DNA檢驗確認，確認賴男是媳婦和老公所生，當時賴阿嬤就提告2人通姦，賴阿公、媳婦分別被判刑3個月、得易科罰金。

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