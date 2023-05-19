iOS 17發布前最後一次大更新　蘋果iOS 16.5修復三大Bug

▲iOS 16.5更新。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發布最新作業系統更新 iOS 16.5，這是iOS 16第五次重大更新，預計將是iOS 17發布之前的最後一次更新。根據外媒報導，iOS 16.5 沒有新增太多新功能，但有一些重要的錯誤修復。

在iOS 16.5 更新後，蘋果在Apple News中添加專門的體育選項卡，為粉絲提供快速查看比賽、比分、排名和其他訊息的途徑。‌Apple News‌ 用戶可以選擇自己喜歡的球隊和聯賽來獲取個性化新聞。

除此之外，為了致敬LGBTQ+文化，蘋果設計了一個 Pride Celebration 鎖定螢幕畫面，可在 iOS 16.5 更新中使用。

除了新功能之外，iOS 16.5 更新更重要的是，修復了許多錯誤，包括對 Spotlight、Screen Time 和 Podcast 的修復，目前有三大修復重點：

1.修復 Spotlight 無回應的問題

2.解決CarPlay中的Podcast可能無法讀取內容的問題

3.修復螢幕時間設置可能重置或無法在所有產品上同步的問題

此外也進行了安全修復，iOS 16.5 和 iPadOS 16.5 更新修復了一長串漏洞，其中包括三個已知被積極利用的安全漏洞。其中兩個問題已在之前的 iOS 16.4.1 和 iPadOS 16.4.1 快速安全響應更新中得到解決，但第三個漏洞仍然存在，直到就需要安裝新軟體才能修復。