檢修沒切手動模式！工人遭暴衝電梯夾爆頭慘死　老闆、2同事遭判刑

記者陳韻如／新竹報導

新竹工業區2021年1月12日晚間發生一起恐怖工安意外！一間塑料包裝材料廠因電梯故障，廠方聯絡承包商前來處理，但沒想到檢修過程中，電梯卻突然暴衝，造成28歲傅姓工人當場被夾爆頭慘死。全案近日審結，法官認為傅男所屬公司、雇主，以及當時一同到場檢修的兩名同事均涉有過失，公司被依法開罰，另雇主及兩名同事也被依過失致死罪判刑。

▲28歲傅姓電梯維修員在檢修故障電梯時，遭到暴衝電梯夾爆頭身亡。（圖／記者許力方攝）

這起意外發生在2021年1月12日晚間，新竹工業區內一間塑料包裝材料廠的電梯故障，於是聯絡承包商處理，而當時承包商並派出傅男及羅姓、卓姓同事前去處理，不料卻發生意外。

法官事後調查，傅男為某機電工業公司的員工，平常負責升降梯維修保養等工作，而事發當天，其公司承攬的塑料包裝材料廠電梯發生故障，運轉有抖動、異音的情形，經公司聯繫後，便指派傅男與羅男、卓男3人前往檢修。

不過，法官發現，傅男及卓男都不是領有中央主管建築機關核發登記證的專業技術人員，且電梯頂部的安全距離也未滿1.2公尺，導致檢修時未能有足夠的活動空間，且在檢修時，羅男、卓男都疏於注意應在「手動模式」下進行，並且由車廂頂控制開關的規定，羅男又在未找出異常原因後，即將升降機切回自動模式。

法官查出，3人當時便在自動模式下進行檢修，並由羅男與傅男在升降機搬器頂部上方分別負責兩側軌道的檢修，接著由羅男下達指令，讓控制搬器移動的卓男按下啟動鈕，將搬器向上移動，然而，當升降梯搬器移動快到3樓出入口位置時，傅男發現羅男快要被升降機上樑夾到，遂伸手拉羅男，但此時現場已經沒有足夠活動、避難空間，導致傅男頭部被夾在升降機上樑與升降路頂端之吊樑間當場死亡。

法官審理後認為，許姓老闆經營該機電工業公司，但卻未能依照職業安全衛生法規定提供安全設備及措施，還讓未領有專業技術人員登記證的員工參與電梯維修工作；而羅男與卓男、傅男一同工作，竟未依工作守執行維修電梯的工作，僅為了便宜行事，未將電梯調整成維修模式以檢修速度維修電梯，才進而釀成意外，造成傅男死亡。

不過，許男已代表公司向保險公司及勞工保險局申請，對傅男家屬給付保險金及勞保喪葬津貼共696萬餘元，公司另同意支付被害人家屬170萬元。法官最後將該機電工業公司依職業安全衛生法違反應有防止危害安全衛生設備及設施規定，致生職業災害罪，科罰金3萬元；許姓負責人依過失致死罪判刑6月，得易科罰金，緩刑2年；羅男與卓男依過失致死罪判刑5月，得易科罰金，其中羅男緩刑2年。