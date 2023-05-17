「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈　食品授權合作也全面暫停

▲「麻.辣壹號店」有「麻辣鍋界香奈兒」的美稱。（圖／翻攝麻辣壹號店臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有「麻辣鍋界香奈兒」之稱的「麻.辣壹號店（下稱麻辣壹號店）」宣布將於31日停止營業。業者透露，受到疫情、原物料高漲及長期缺員等因素，決定關閉經營8年的火鍋店，食品授權合作也將全面暫停，「最後，謝謝大家，再次真心感謝」。

麻辣壹號店品牌創辦人李怡禛日前在粉專發文表示，麻辣壹號店將於5月31日熄燈，過去她們從草創開店、提升品牌能見度，到成為港澳等觀光客必訪台式麻辣鍋之一，經過非常多的努力，但無奈遇到疫情重挫，接著的不是復甦，而是原物料、營運成本高漲以及長期缺員，因此果斷決定不再營業。

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▲粉絲聽聞熄燈的消息後，都感到非常不捨。（圖／翻攝麻辣壹號店臉書）



李怡禛表示，她感謝這段期間內陪伴、支持的所有好友、合作供應商及客人，「可能會有朋友問未來，我想暫時沒有任何想法，若是覺得怕往後吃不到這麼與眾不同的麻辣鍋與鍋底三寶，我也只能說真的很抱歉」，「食品授權合作也將全面暫停」，「最後，謝謝大家，再次真心感謝。祝福大家，平安順遂。或許，待天時、地利、人和之時，麻辣壹號店，我們終將再見！謝謝！」。

許多老饕看完紛紛留言，「真的是一間很好的店，我們真的會想念你們的」、「這是我唯一可以吃的麻辣鍋啊…以後沒有麻辣鍋吃了」、「我女兒要哭了」、「我是來自香港的朋友。以前每次來台北都會來吃，超喜歡你們店，由食物到服務都一流」、「超好吃而且超細緻貼心的！！我只想說謝謝您們曾帶給我們家美好的用餐體驗。祝福未來一切順利」。