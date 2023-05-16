脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布：正式進入第四波疫情　一路升溫到6月底

記者洪巧藍／台北報導

口罩大鬆綁、新冠改類且指揮中心也解編，但新冠疫情卻出現反撲！疾病管制署今（16）日公布上周新冠併發症通報每日平均新增154例，比起前一周上升33%，疾管署副署長羅一鈞表示，目前各項指標都顯示疫情有在上升，Omicron已經正式進入第四波疫情，且預期疫情到6月底都處於上升階段。





▲疾病管制署疫情周報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

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中央流行疫情指揮中心5月1日解編，世界衛生組織也於5月5日宣布解除國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)，不過國內疫情卻出現上升。

疾病管制署今(16)日公布國內自3/20實施輕症免隔離通報後，近7日(5/10-5/16)每日平均新增154例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(5/3-5/9)之每日平均新增116例上升；上周(5/7-5/13)平均每日新增15例死亡，較前一周持平。然而綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情處於上升階段，須持續監測。



此外，在變異株定序部分，上周新增檢出145例Omicron亞型變異株確定病例。其中85例本土個案分別為46例XBB ，占比達54%已成本土主流病毒株，其中XBB.1.5佔14例、被稱為大角星的XBB.1.16佔11例。

▲疾管署提醒口罩建議。（圖／疾管署提供）

羅一鈞表示，國內疫情明顯上升，可以說是正式進入第四波Omicron疫情，每天都有幾百例比較嚴重的中重症通報，近期民眾可能也會感受到周遭比較多人篩檢陽性。羅提醒，這段期間篩檢陽性，自我注意事項包含65歲以上長者、、慢性病等併發症高風險族群接種疫苗與及早用藥。

羅一鈞也強調，不是指揮中心解編就是疫情結束，一般民眾雖然口罩幾乎全面鬆綁，只剩下醫療機構、救護車要求戴口罩，但自主戴口罩時機仍然要注意。

包含有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合、與年長者或免疫低下者（尤其是為完整接種疫苗者）密切接觸時、搭乘公共運輸交通工具及特定運具（復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車）時等5種狀況，都建議要戴口罩。

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

因應第四波疫情是否會有相關措施？羅一鈞表示，目前最擔心影響醫療量能，現階段統計負壓隔離病房佔床率接近5成，還有待觀察，所以醫療、照護機構的陪探病規定預計先維持現狀，不再放寬。至於原本5月30日到期的醫療照護機構口罩令，可望於5月31日起略微調整，照護機構及救護車由「強制戴」改為「建議戴」，醫院、診所、藥局等醫事機構則仍待確認。

疾管署呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種，並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，特別是以下四種情形：有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身及他人健康。

▲新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）