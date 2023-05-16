　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布：正式進入第四波疫情　一路升溫到6月底

記者洪巧藍／台北報導

口罩大鬆綁、新冠改類且指揮中心也解編，但新冠疫情卻出現反撲！疾病管制署今（16）日公布上周新冠併發症通報每日平均新增154例，比起前一周上升33%，疾管署副署長羅一鈞表示，目前各項指標都顯示疫情有在上升，Omicron已經正式進入第四波疫情，且預期疫情到6月底都處於上升階段。

▲▼疾病管制署疫情周報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾病管制署疫情周報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心5月1日解編，世界衛生組織也於5月5日宣布解除國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)，不過國內疫情卻出現上升。

疾病管制署今(16)日公布國內自3/20實施輕症免隔離通報後，近7日(5/10-5/16)每日平均新增154例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(5/3-5/9)之每日平均新增116例上升；上周(5/7-5/13)平均每日新增15例死亡，較前一周持平。然而綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情處於上升階段，須持續監測。

此外，在變異株定序部分，上周新增檢出145例Omicron亞型變異株確定病例。其中85例本土個案分別為46例XBB ，占比達54%已成本土主流病毒株，其中XBB.1.5佔14例、被稱為大角星的XBB.1.16佔11例。

▲▼疾管署呼籲儘早接種次世代疫苗。（圖／疾管署提供）

▲疾管署提醒口罩建議。（圖／疾管署提供）

羅一鈞表示，國內疫情明顯上升，可以說是正式進入第四波Omicron疫情，每天都有幾百例比較嚴重的中重症通報，近期民眾可能也會感受到周遭比較多人篩檢陽性。羅提醒，這段期間篩檢陽性，自我注意事項包含65歲以上長者、、慢性病等併發症高風險族群接種疫苗與及早用藥。

羅一鈞也強調，不是指揮中心解編就是疫情結束，一般民眾雖然口罩幾乎全面鬆綁，只剩下醫療機構、救護車要求戴口罩，但自主戴口罩時機仍然要注意。

包含有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合、與年長者或免疫低下者（尤其是為完整接種疫苗者）密切接觸時、搭乘公共運輸交通工具及特定運具（復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車）時等5種狀況，都建議要戴口罩。

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

因應第四波疫情是否會有相關措施？羅一鈞表示，目前最擔心影響醫療量能，現階段統計負壓隔離病房佔床率接近5成，還有待觀察，所以醫療、照護機構的陪探病規定預計先維持現狀，不再放寬。至於原本5月30日到期的醫療照護機構口罩令，可望於5月31日起略微調整，照護機構及救護車由「強制戴」改為「建議戴」，醫院、診所、藥局等醫事機構則仍待確認。

疾管署呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種，並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，特別是以下四種情形：有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身及他人健康。

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
賴清德：房價在降　北市購屋痛苦指數不再攀升
台南小妹妹被撞死第8天　父淚求女兒回來：媽媽轉普通病房了
最夯做愛地點！　車震只排第4名
周休三日「哪家公司能生存」　他喊：取消國定假日、春節
男星劈腿退圈2年認愛！　女友被起底「是偷吃對象之一」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布：正式進入第四波疫情　一路升溫到6月底

腸病毒流行中！上周1.1萬人就醫　北部5歲童染71型「肌躍型抽搐」

三寶阿伯鬼切衝對向！遭擊落炸「地板動作」還嗆：恁少年騎這麼快

給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

猴痘疫苗第3階段今起開打！79家院所「採直接預約」　滿4周可打第2劑

崑大視訊系短片《攫木 SUMANAI》　獲加國獨立電影節最佳學生電影

3生肖「偏財運旺炸」！橫財一發再發　這類人「有望中頭獎」

閉館近3年史前館重新開館！累積3萬年展品：每個臺灣人都該去一趟

台南晶英端午推山珍海味祈福神粽袋　祀典武廟六神加持包「中」！

實踐無痕山林7大原則！做個負責任的登山者　歡迎高中同學報名

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布：正式進入第四波疫情　一路升溫到6月底

腸病毒流行中！上周1.1萬人就醫　北部5歲童染71型「肌躍型抽搐」

三寶阿伯鬼切衝對向！遭擊落炸「地板動作」還嗆：恁少年騎這麼快

給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

猴痘疫苗第3階段今起開打！79家院所「採直接預約」　滿4周可打第2劑

崑大視訊系短片《攫木 SUMANAI》　獲加國獨立電影節最佳學生電影

3生肖「偏財運旺炸」！橫財一發再發　這類人「有望中頭獎」

閉館近3年史前館重新開館！累積3萬年展品：每個臺灣人都該去一趟

台南晶英端午推山珍海味祈福神粽袋　祀典武廟六神加持包「中」！

實踐無痕山林7大原則！做個負責任的登山者　歡迎高中同學報名

Aston Martin「DBX707」首推F1特仕版！金屬綠搭雙色內裝質感出眾

喵星人走進超市「一秒變跛腳」　演技笑翻眾人：為罐罐拚了

郭嚴文致勝安卻在意最後打席　去年二軍感染正面力量

味全止跨季新莊5連敗　鋼龍連7場優質先發第6勝入袋

烏克蘭巴赫姆特「前線推進」影片曝光　打到俄軍滿地掉裝備

投資人注意力轉向「債務上限」會議　美股開盤道瓊下跌100點

誠創科技「淨值淪負數」　6／16確定下市！

金宇彬《末日騎士》遭質疑「抄襲日本遊戲」！　Netflix澄清網友不買單

繡球花盛開萬紫千紅　新北網美必訪打卡賞花景點

稱第一人稱拍片！AV女優抬頭發現導演忘情衝刺　她被騙砲超傻眼

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

全台連下3天！　雨最大時間曝

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

媲美星巴克「全聯39元神物」！內行推：連續吃半年了

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

她怨「直接打LINE電話沒禮貌」！網共鳴

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

台大醫院前院長戴東原辭世　享壽84歲

醫師遇蹭飯女被嗆沒錢　喊報警反制讓眾人痛快

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

「3生肖」財運大爆發！ 一路旺到5月底

超狂！「炸全雞便當」只要130元　民眾搶翻

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

全台連下3天！　雨最大時間曝

最夯做愛地點　車震只排第4名

林書豪後天離台　坦言心很累

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

媲美星巴克「全聯39元神物」！內行推：連續吃半年了

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬

她怨「直接打LINE電話沒禮貌」！網共鳴

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面