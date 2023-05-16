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赴韓旅遊注意！當地爆猴痘本土疫情　疾管署提升旅遊疫情警戒

▲南韓仁川機場,韓國旅遊,韓國觀光公社旅客迎賓中心。（圖／記者彭懷玉攝）

▲南韓仁川機場，資料照。（圖／記者彭懷玉攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內猴痘疫情持續在高原期，上周新增12例猴痘本土個案，分布北北桃中4縣市，目前累積個案已經達到91例。疾病管制署指出，近期國際猴痘疫情在亞太國家有升溫趨勢，特別是韓國從4月起疫情上升明顯，至今已經有65例個案，且多為本土病例，基於當地感染風險，已經將當地猴痘疫情的旅遊疫情建議等級提升為第一級注意。

疾病管制署今(16)日公布國內新增12例猴痘(Mpox)本土病例，均為本國籍男性，居住縣市為北部10例、中部2例，年齡介於20多歲至30多歲，發病日介於今(2023)年4月15日至5月12日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月9日至5月14日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者10名，已進行衛教並自我健康監測21天。

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疾管署指出，此波猴痘疫情自去(2022)年5月中於英國爆發以來，全球累計至少110國報告逾8.7萬例病例，分布以美洲及歐洲最多，近期全球疫情趨緩，惟亞太國家略升，其中韓國自4月起疫情上升明顯，迄今新增達65例且多為本土病例，基於當地具感染風險，疾管署已自5月15日起提升韓國猴痘旅遊疫情建議等級至第一級：注意(Watch)。

▲▼疾管署旅遊疫情建議等級列表，韓國猴痘疫情提升為第一級注意。（圖／疾管署提供）

▲疾管署旅遊疫情建議等級列表，韓國猴痘疫情提升為第一級注意。（圖／疾管署提供）※點圖放大

目前全球共計38國列為第一級。我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診91例病例(81例本土及10例境外移入)，其中46例已康復，7例仍住院治療中、38例於居家自主健康管理中。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

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