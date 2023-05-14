大談婚姻路！吳淑珍秒搖頭下輩子不嫁　阿扁嘆：要管政治就不結婚

▲陳水扁邀請吳淑珍上廣播節目《有夢上水》。（圖／翻攝自YouTube微微笑廣播網）

記者江采蓁／綜合報導

今天是母親節，前總統陳水扁特別邀請自己的另一半、前第一夫人吳淑珍上廣播節目《有夢上水》，兩人在節目中大談婚姻故事，還提到當年拍的6張結婚照撕掉了，離婚證書也不知簽過幾次，吳淑珍坦言下輩子不嫁了、當粉絲就好，陳水扁也大嘆，「要管政治就不要結婚。」

今天是母親節，但兩人的兒子、高雄市議員陳致中卻因案入獄，無法陪伴母親吳淑珍，談及陳致中，吳淑珍感概說道，因為自己坐輪椅、陳水扁又忙於政事，無暇關心小孩，很感念身邊有很多人提攜陳致中長大。陳水扁則感嘆，陳致中的政治路比自己還坎坷，陳致中選了三屆議員，有兩屆還是最高票當選，但十二年的任期只做了五年，他表示，政治之路與監牢之路一線之隔，都是選擇也無怨無悔。

吳淑珍再說道，上帝給每個人的都一樣，表面上看起來是在受難，但關上一扇窗，會再打開另一扇窗，她向兒子喊話，要好好保重身體，11個月很快就到了，就像去當兵一樣，出來還是好漢一條。

談到兩人的婚姻，陳水扁問「下輩子還會再嫁我嗎？」，吳淑珍立刻搖頭回「母湯」，說道「我當你的粉絲在旁邊拍手就好」，陳水扁則表示「我也不敢結婚了」，自己會連累到妻子、兒子、孫子，要管政治就不要結婚，吳淑珍也點頭附和「我也覺得比較適合一個人。」