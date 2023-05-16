　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拳擊隊「台灣教練」東奧期間性騷女選手：可以毀了妳

（示意圖／本刊攝影組、繪圖組）

▲（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

台灣拳擊近幾年在國際賽上表現斐然，去年亞錦賽獲得一金三銅的佳績，就連在2020東京奧運的成績都相當亮眼，但時報周刊CTWANT卻接獲爆料，帶隊征戰東京奧運的L姓拳擊教練性騷擾國家代表隊選手，不僅強吻還以按摩之名亂摸，讓選手W感到極度的不適。

爆料者提到L姓教練過去就有騷擾選手的前科，而在東京奧運資格賽期間，L姓教練以要幫體重偏輕的選手W煮玉米濃湯及按摩為由，進入選手W的房間，按摩到一半L姓教練卻突然趴在選手W身上，接著用手抓選手W的胸部，選手W立刻慌忙推開，但L姓教練仍繼續強吻，之後L姓教練裝得像沒事一樣繼續煮玉米濃湯，留下一句「記得喝」就離開了房間。

隔天晚上L姓教練又到選手W的房間，並直接躺在床上，還要選手W躺在他的手臂上，選手W害怕拒絕，L姓教練才默默離開房間；爆料者表示選手W覺得相當無助，因為她即將要去運動員的最高殿堂奧運，擔心若是將這些遭遇說出來，會影響到她的訓練，L姓教練還對她說：「可以成就妳，也可以毀了妳。」選手W只好忍氣吞聲，但也嚴重影響到她的心理狀態及訓練。

不過事情並沒有好轉，之後出國比賽的行程中，L姓教練多次以「防護員不積極幫隊員治療」為由，要選手W及學妹到他房間按摩，爆料者透露即使選手W提出抗議，L姓教練仍堅持要按完才讓她們離開，而且從原本的手臂、背跟小腿，慢慢增加到屁股和大腿，甚至還碰到大腿內側，完全不顧選手們的感受。

關於L姓教練的惡行，本刊向受害者選手W求證，選手W證實所有爆料內容都是真的，因為無法忍受教練的行為，而且擔心他會故技重施，讓其他選手受害，因此已經向國家訓練中心申訴近年來教練對她持續的性騷擾。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

延伸閱讀
體壇狼師2／拳擊教練不只性騷擾　暴力行為弄傷國家隊選手
軍工紅什麼？1／「一個戰機零件送修國外等3年」　漢翔董座：在地化後勤保修、國防次系統需求高
越老越帥1／李銘順坐路邊滑手機「帥到像在拍廣告」　新戲重現太陽花學運

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「挖呀挖老師」爆紅遭醜化　本人高EQ回應了
98歲老軍醫退伍致富　自曝發財密技
行人走斑馬線又被撞！　原地起飛滾2圈
im.B主嫌黑底曝！昔「四海堂主」整形逃亡　4階段變臉照起底
快訊／國3中和隧道「2車追撞」　紫爆回堵6公里
全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫嫖妓嫩妹、妻緊牽小王　撕破臉互告「兩邊都要賠」

快訊／國1「4車追撞」　紫爆回堵5公里

行人地獄＋1！走斑馬線「原地起飛滾2圈」　23秒驚悚片曝光

快訊／國3「2車追撞」　紫爆回堵6公里

拳擊隊「台灣教練」東奧期間性騷女選手：可以毀了妳

im.B主嫌黑底曝！昔「四海堂主」整形逃亡　4階段變臉照起底

快訊／上班注意！　國1「2大車追撞」

女友分手偷拿30萬才走還霸車不還　前男友當街擄人逼還債被告

美籍女「來台教英文」遇黑心掮客　被扣居留證、健保卡

女遭當街打破頭擄上車　怒控「殺人未遂」前男友3萬交保

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

抓包同事出軌自己也外遇　分局長遭「記2小過拔官」

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

烤魷魚老闆中1億頭獎　嗨翻拿塑膠椅砸自己攤

夫嫖妓嫩妹、妻緊牽小王　撕破臉互告「兩邊都要賠」

快訊／國1「4車追撞」　紫爆回堵5公里

行人地獄＋1！走斑馬線「原地起飛滾2圈」　23秒驚悚片曝光

快訊／國3「2車追撞」　紫爆回堵6公里

拳擊隊「台灣教練」東奧期間性騷女選手：可以毀了妳

im.B主嫌黑底曝！昔「四海堂主」整形逃亡　4階段變臉照起底

快訊／上班注意！　國1「2大車追撞」

女友分手偷拿30萬才走還霸車不還　前男友當街擄人逼還債被告

美籍女「來台教英文」遇黑心掮客　被扣居留證、健保卡

女遭當街打破頭擄上車　怒控「殺人未遂」前男友3萬交保

北韓竊加密貨幣「賺外匯」！　日本最慘受害金額占全球3成

ET民調／2024總統大選　三腳督賴清德微幅領先約5個百分點

28年後再演夫妻！林煒、張玉嬿攜手勾「花系列」回憶殺

屏東人觀念在改變！　數字證實：大樓比透天夯

晚安小雞被爆「謊稱和紫南宮合作」賣1萬條手鍊　直播還原真相

4習慣害「泌尿道感染」！30%女會再中　尿尿完別擦錯方向

輪到你了！　3星座「大旺15天」

爺爺讓5歲孫女公園打赤腳！男星傻眼急阻止　認了隔代管教吵翻天

夫嫖妓嫩妹、妻緊牽小王　撕破臉互告「兩邊都要賠」

烏克蘭：俄軍已沒能力發動大規模進攻

邀女學生換裝拍清涼照…要求「裡面不要穿內褲」！金門男師遭停職

社會熱門新聞

比基尼妹被拍照不舒服！記車牌報警抓攝影師

陳冠霖遭賓士追撞　女車主身分曝光

渣男分局長射後不理還超摳　這款名錶曝女方身價

名畫家洪天宇驟逝　陳屍畫室逾一週

台南菸酒行21人大亂鬥！警再起出改造衝鋒槍

三重警盜帳號　狂查22名人個資被起訴

快訊／上班注意！　國1「2大車追撞」

男走斑馬線遭撞滾2圈　23秒驚悚片曝

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

im.B主嫌黑歷史起底！　昔「四海堂主」整形逃亡

母親節兒子騎車購物撞死　媽淚崩

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

法官偷幫性侵犯遭免職　月薪18萬恐變10萬元

收500萬離婚卻後悔　她想續當醫師娘被打臉

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

全台連下3天！　雨最大時間曝

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

不是手搖飲！他每天「吃1類食物」得糖尿病

女歌手留遺書輕生身亡　官方沉默2天證實

比基尼妹被拍照不舒服！記車牌報警抓攝影師

回憶殺！郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」

白雲躺著也中槍：還是得發聲！　寬心回應楊繡惠

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

周休三日提案過！他嘆：台灣老闆真不容易

後座載玉蘭花婆婆　正臉融化粉絲

「朱立倫密會郭台銘」底牌曝光　徵召3基礎他全領先

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面