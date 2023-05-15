貿協將帶領五金扣件企業赴中南美　拓展疫後商機

▲2023台灣國際扣際展剛落幕，買氣鼎沸。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

繼2022年扣件業赴歐洲拓銷活動圓滿成功後，今年貿協將再度規劃帶領團員前往極具發展潛力的中南美洲，預計於10月14日至31日赴訪墨西哥、哥倫比、阿根廷、巴西四國，將於每站辦理一對一洽談會，並安排拜訪當地相關製造商、進口商或通路商，實際瞭解當地市場趨勢。

去年外貿協會籌組「扣件業赴歐拓銷團」率領15家台灣扣件業者前往華沙、米蘭及伯明罕等地拓展扣件商機，計媒合我商與57家當地買主完成282場次洽談，成果豐碩。

根據ITC資料所示，全球工業扣件市場營收達800億美元，預計於2023年底將達1,200億美元。汽車、航太、建築及能源設備為工業扣件主要應用領域，為迎上這波趨勢，業者紛紛專注在特殊材料的開發上，例如使用碳纖維和合金，以提供材料的耐腐蝕、輕質、超導特性。

此外，業界亦積極開發更輕量、更易安裝及更具成本效益的材料。因應全球供應鏈重組及短鏈供應興起，新興國家疫後積極發展工業帶動經濟發展，對工業產品的需求將先蹲後跳，中長期看來仍極具市場潛力。

墨西哥是全球第七大汽車組裝大國，且扣件產品長年仰賴進口，現為全球前五大扣件進口國，隨墨西哥汽車、航太及國防工業發展，將進一步帶動相關零配件及高精密扣件需求。

巴西及阿根廷分別為拉丁美洲第一及第三大經濟體，巴西同時為我拉美第2大貿易夥伴。在阿根廷和巴西國防政策的引導下，航太產業預計將有高度增長，基礎建設計畫也將在未來幾年持續發酵，如阿根廷的國家公路網計畫即涵蓋了近20,000公里的道路工程；此外，阿國政府也將針對港口、水路以及鐵路網進行現代化改造，進而推升航太及建築類扣件產品需求。

哥倫比亞則為拉美人口第三大國、第四大經濟體，為拉丁美洲近年發展最快速、強勁的市場之一，2022年經濟成長率為7.5%。哥倫比亞扣件產業進口份額佔總貿易份額的95%以上，亦即其國內扣件求高度仰賴進口。

哥國貨運有80%仰賴卡車運送，為減少該國的物流成本以提高生產力和減少環境污染，2020年哥國政府頒布鐵路總體規劃，火車和船隻將成為哥倫比亞貨運的未來主流，這也為建築扣件帶來一定的需求。

「美國拉斯維加斯螺絲展暨機械設備展」將於今年10月9日至10月11日舉行，本團正好於展後前往拉丁美洲，歡迎參加該展覽之我商報名本團，可一次完整拓展美洲市場商機。報名資訊可見https://events.taiwantrade.com/page/EBS/2023FastenerTradeMission。