高雄興富發工地勞檢！3處有「重大違規」　勒令停工開罰70萬

▲高雄興富發工地勞檢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞、陳韻如／高雄報導

興富發建案吊臂砸中台中捷運造成乘客死傷，引發各界關注。對此，高雄市政府勞工局偕同工務局，對於興富發於高雄市11處工地實施工安突擊檢查，發現有3件重大違規，立即勒令停工，另7件因未落實墜落、感電、物體飛落等安全防護設施依《職業安全衛生法》裁罰70萬元。

勞工局局長周登春強調，任何作業、任何時間，即使是鎖一顆螺絲，都要先確認安全，再進行作業。尤其營建廠商在作業的過程中，要特別重視施工人員的安全、健康，不能有絲毫的輕忽鬆懈。陳其邁市長多次於市政會議不斷強調落實工地安全的重要性，要避免因趕工而發生工安意外，並已責成勞工局、工務局等局處，加強監督檢查、共同防災。

對此，勞工局將全面持續稽查營建大樓工安，呼籲業者及勞工朋友，營造工地存在許多工安風險，任何時候一定要按部就班，步步為營，確實遵守並落實各項安全規定。

另外，勞檢處處長郭清吉指出，營造工程不同其他行業，環境變動性大，起重吊掛作業相當頻繁，處處充滿風險，為防災檢查重點對象。勞工局今年迄今已實施營造工地檢查1206工地次，其中針對有立即發生危險之虞的重大缺失，共計勒令停工52件。

而為有效降低營建工地工安意外，勞檢處將持續針對墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電等危害，嚴格督促業者設置安全設施，一旦發現情違規節重大者，將立即勒令停工，對於營造廠商未落實安全與承攬管理責任，亦將從重處罰，決不寬貸。