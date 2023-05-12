砸近40萬「體驗第一次」　43歲殘疾女羞曝初夜：改變人生

▲澳洲一名殘疾女子分享「第一次」改變人生的美好經驗。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲43歲女子梅蘭妮（Melanie）罹患脊髓炎症導致雙腿癱瘓，自3歲開始使用輪椅，卻也讓感情生活受阻。她在因緣際會下決定好好體驗性愛，不惜砸下1.9萬澳幣左右（新台幣近40萬元）找上專業應召牛郎，最後不僅非常享受，還讓自己更有自信心，終於敢於追求愛與幸福。

在新冠疫情封城期間，梅蘭妮與社工崔西（Tracey）一起關在家裡，她在一次聊天按摩的過程中，第一次意識到自己也想要被「非醫療的方式」觸摸身體，於是在網路上找到應召牛郎蔡斯（Chayse）。

梅蘭妮接受BBC專訪時回憶，「我下了電動椅，社工也離開後，就只剩下我們倆。我不知道我要面對的是什麼，這是我第一次在醫院外，在一個男人面前裸體。」她坦言面對眼前的「性愛專家」非常不知所措，但也立刻幽默自嘲是「殘疾專家」，蔡斯反而對這方面一竅不通，「最終，我們笑著彼此的無知及天真，2小時後就成了最好的朋友。」

Meet Melanie and Chayse: The disabled woman and her sex worker https://t.co/ICDGHvaaUv — BBC News (World) (@BBCWorld) May 9, 2023

蔡斯已在應召產業工作6年，受訪時表示第一要務就是「創造一個讓她握有控制權、安全且歡迎的空間」，他的時薪約為400澳幣（約新台幣8230元），與梅蘭妮的48小時約會酬勞來到1.9萬澳幣（約新台幣40萬元）左右。

蔡斯直言，他從中獲得很大成就感，「誰不想要幫助人們探索不同事物呢？為什麼我不能幫助那些需要、想要也值得感覺美好的人們？」

梅蘭妮非常享受初夜，不僅僅是性解放而已，「我的自信心大增，比以往任何時候都還要快樂，這種改變一生的經驗是無法用價錢衡量的」，她甚至認為，政府應該支付並支持殘疾人士獲得性服務。

2人自從今年1月開始約會，但梅蘭妮也同時使用交友app尋覓真愛，她坦言「很難不愛上蔡斯，但我仍提醒自己，這只是一種專業的關係…我從未想過使用約會軟體，和網路上的男人聊天，現在卻幾乎每天都在聊，唯一的遺憾就是沒有早點這麼做。」

英國廣播公司（BBC）引述政府2021年發表的英國殘疾調查（UK Disability Survey）報導，英國僅56%人口表示願意與殘疾人士發展親密關係。而在梅蘭妮與蔡斯居住的西澳大利亞州，儘管在街頭攬客或經營妓院是違法的，但性交易及應召公司都屬合法。