砸近40萬「體驗第一次」　43歲殘疾女羞曝初夜：改變人生

▲澳洲一名殘疾女子分享「第一次」改變人生的美好經驗。(示意圖/CFP)

記者吳美依/綜合外電報導

澳洲43歲女子梅蘭妮(Melanie)罹患脊髓炎症導致雙腿癱瘓,自3歲開始使用輪椅,卻也讓感情生活受阻。她在因緣際會下決定好好體驗性愛,不惜砸下1.9萬澳幣左右(新台幣近40萬元)找上專業應召牛郎,最後不僅非常享受,還讓自己更有自信心,終於敢於追求愛與幸福。

在新冠疫情封城期間,梅蘭妮與社工崔西(Tracey)一起關在家裡,她在一次聊天按摩的過程中,第一次意識到自己也想要被「非醫療的方式」觸摸身體,於是在網路上找到應召牛郎蔡斯(Chayse)。

梅蘭妮接受BBC專訪時回憶,「我下了電動椅,社工也離開後,就只剩下我們倆。我不知道我要面對的是什麼,這是我第一次在醫院外,在一個男人面前裸體。」她坦言面對眼前的「性愛專家」非常不知所措,但也立刻幽默自嘲是「殘疾專家」,蔡斯反而對這方面一竅不通,「最終,我們笑著彼此的無知及天真,2小時後就成了最好的朋友。」

