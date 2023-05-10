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他將陰莖強塞我體內！女作家控訴「遭川普性侵」　川普判賠1.5億

記者羅翊宬／綜合報導

現年79歲的美國專欄作家、知名媒體人卡洛爾（E. Jean Carroll）控訴，27年前在紐約曼哈頓一間百貨公司遭到前總統川普在更衣室性侵得逞，後來還透過否認性侵來達成誹謗目的。對此，由6男3女組成的紐約陪審團短短3周內，於當地時間9日宣判卡洛爾勝訴，而川普必須賠償500萬美元（近新台幣1.5億元），全案可上訴。

▲▼美國79歲女作家卡洛爾以民事案件控訴遭前總統川普性侵，判決結束後她笑顏逐開走出曼哈頓聯邦法院。（圖／路透）

▲美國79歲女作家卡洛爾以民事案件控訴遭前總統川普性侵，判決結束後她笑逐顏開走出曼哈頓聯邦法院。（圖／路透，下同）

針對此一判決，川普在社群媒體上喊冤。

根據《每日郵報》、《衛報》，卡洛爾去年11月底引用剛生效不久的「成人倖存者法」（Adult Survivors Act）控訴1996年被川普性侵。對此，紐約陪審團9日聽取卡洛爾說明當年遭性侵的過程，在商議不到3個小時後，認為雖未有足夠證據顯示川普性侵，但川普確實在未經同意下使用暴力對卡洛爾性接觸，因此認定川普須對性虐待負責。

儘管川普先前曾被20多名女性指控性侵、性行為不端（sexual misconduct，包括性騷擾等），但至目前為止，這是唯一一起最終在陪審團面前結束的案件，且是首次身為前總統的川普在法律前被認定為性侵犯，因此判決將為川普參加2024年大選蒙上一層陰影。

▲▼美國79歲女作家卡洛爾以民事案件控訴遭前總統川普性侵，判決結束後她笑顏逐開走出曼哈頓聯邦法院。（圖／路透）

此次判決的性質為民事事件，而非刑事案件，因此陪審團就非法侵犯（性侵）的部分判決200萬美元、就誹謗部分判決300萬美元，合計起來川普被判處共500萬美元。

在2周的時間內，陪審團聽取卡洛爾和其他關係人的證詞，然而川普並沒有出席。卡洛爾表示，1996年她在紐約精品百貨公司Bergdorf Goodman巧遇當時的知名房地產商川普，川普聲稱她需要買一份送給女性友人的禮物，請卡洛爾協助挑選，於是她欣然同意，並建議購買包包、帽子，此時川普看起來興趣缺缺，接著卻突然說「我知道了，內衣」。

隨後，卡洛爾被川普帶著前往6樓的內衣部。當時，卡洛爾還認為這是一段有趣的巧遇，因為她被川普的健談給迷住，「我很高興能夠跟他一起逛內衣」。川普進入內衣店後挑選灰藍色的緊身衣，要求卡洛爾試穿，儘管遭到卡洛爾拒絕，但他卻說「你穿穿看，這是你的顏色」。

▲▼紐約陪審團宣布判決時，卡洛爾的反應。（圖／路透）

▲紐約陪審團宣布判決時，卡洛爾的反應。（圖／路透）

川普提議兩人都拿衣服試穿，不過卡洛爾卻還未發現川普即將露出魔爪的跡象，「川普語氣幽默輕鬆，我可能也一直在調情」；不過走進試衣間後，氣氛旋即改變，川普關上門後將卡洛爾推到牆上，強大的力量導致她撞到後腦勺，儘管曾試圖反抗，但川普再度用力推她，不僅扯下緊身衣，還試圖強吻。

緊接著，川普用他的手指和陰莖，插入了卡洛爾的體內，當下卡洛爾不敢大聲尖叫，只能回想起後腦勺和陰道的疼痛，最後她奮力抬起膝蓋推開川普，才順利逃脫。

卡洛爾表示，自從她被川普性侵，之後就未曾再有羅曼蒂克的生活，無法對心愛男性露出笑容，同時失去了性生活。

在法庭上，川普司法團隊裡的辯護律師塔柯皮納（Joe Tacopina）反覆盤問卡洛爾，事發當下為何不尖叫？卡洛爾表示，「我出生於1943年，屬於沉默的一代，像我這樣的婦女被教導和訓練要挺起胸膛、不要抱怨。對我這個年紀的人而言，我從不報警，這並不奇怪，我們從來沒被教導過要報警。你不能因為我不尖叫就打我。」

▲▼川普的辯護律師塔柯皮納。（圖／路透）

▲川普的辯護律師塔柯皮納。（圖／路透）

據悉，直到川普當選總統後，卡洛爾才於2019年撰寫回憶錄，第一次公開指控曾遭川普性侵的經歷，不過川普稱卡洛爾是騙子、指控全是一場「騙局」；為此，卡洛爾收到大量仇恨電子郵件和推特訊息，甚至還因此失去《Elle》的工作，因為失去讀者的信任。

隨著紐約陪審團宣判卡洛爾勝訴，雖然全案仍可上訴，但卡洛爾依舊笑逐顏開走出法院。

對此，川普在社群媒體《Truth social》以英文大寫發文，「我完全不知道這個女人是誰，這個判決對我來說是一大恥辱，是有史以來最大的政治迫害的延續，這是一場非常不公平的審判。」

►出庭淚控川普「更衣室硬上」　79歲女作家還原現場：遭壓牆上性侵

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