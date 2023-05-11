靜宜助理教授中捷遇死劫　生前一句話成真學生淚崩：很溫暖的老師

記者黃翊婷／綜合報導

台中捷運綠線豐樂公園站昨日（10日）因鄰近建築工地吊臂砸中捷運車廂，導致靜宜大學法律系助理教授林淑雅當場死亡，另外造成10人受傷。消息傳開後，靜宜大學師生都感到很難過、不捨，還有一名法律系的女學生表示，林淑雅之前上課時曾說「意外不知道什麼時候發生，可能有一天我在上課途中發生意外死亡」，沒想到一語成讖。

▲林淑雅是總統府轉型正義委員會委員。（圖／翻攝自YouTube／總統府原轉會）

捷運豐樂公園站10日突遭鄰近建築工地的塔吊吊臂砸中，造成捷運隔音牆破裂，綠線03/04列車也遭貫穿。林淑雅（52歲）在事故發生當下被甩出車外，卡在列車底下，當場死亡。檢方初步相驗，認為她是因為頭部及肢體多重外傷等傷害，導致創傷性併中樞神經性休克而死亡。

▼▲吊臂插進捷運車廂。（圖／台中消防提供）

消息傳開後，靜宜大學的師生都感到十分難過、不捨。有學生在網路論壇「Dcard」發文哀悼，其中一名法律系的女學生留言表示，到現在還是不敢相信老師意外離世，「之前上課的時候淑雅老師就說，『意外不知道什麼時候發生，可能有一天我在上課途中發生意外死亡』等描述，那時候我還在跟朋友說，老師怎麼可能會突然過世，這機率該有多小，結果10日下午就看到了這個訊息，真的非常難過」。

▲靜宜大學學生留言哀悼。（圖／翻攝自Dcard）

該名女學生提到，平時雖然與林淑雅沒有太多接觸，但有一次老師稱讚她在課堂上的分享很棒，不用太緊張，讓她感到很暖心，「真希望明天能看到妳沒有事的走進來上課，講這麼多也都於事無補了，只願淑雅老師安息。」

其他學生也紛紛留言表示，「雖然被當，但還是哭出來」、「之前常常會跟老師聊天，很溫暖的一個人」、「林老師真的是一位很好又很溫暖的老師，之前受過她非常多的幫助，又很熱心花時間陪同學聊天」、「雖然我被當掉，但還是很欣賞這位老師，真的是很努力的人」。

還有一名非法律系的學生說，之前通識課有選過林淑雅的課，覺得老師認真講解到令人佩服的地步，「印象中她說因為我們學生在外租屋，多學一點相關的法條會非常有幫助，名詞解釋都很仔細說明，讓外系生的我們也能明白涵義。」