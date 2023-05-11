心焙雞精添加皇室養顏聖品！一碗滴出珍貴多重滋補　母親節獨家75折再送購物金

▲心焙雞精堅持15小時以上熬焙，用心慢燉出好雞精。（圖／統一心焙雞精提供，下同）

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每個家中專屬一道獨家記憶的媽媽牌雞湯，這是媽媽們最愛掛在嘴邊，為了給孩子、家人補身體，花了一整天的時間，不惜食材成本，市場上東挑細選，用心熬煮出這碗暖心雞湯。長大後才懂媽媽的雞湯摻了滿滿的愛，更是疲累時的精神支柱，工作、家庭兩頭忙時，想喝碗好湯都是問題，更何況用心滴出的熬雞湯呢？

因為忙碌做不到的，心焙雞精為你用心慢燉出好雞精。堅持15小時以上熬焙，為的就是讓雞隻豐富的蛋白質從大分子，分解成人體好吸收的小分子。是這樣媲美媽媽們的用心，才能滴出100%天然無添加物，0脂肪、0膽固醇、0化學添加的用心雞精，延續媽媽細心照顧全家的人心，在味道上也因為恆溫蒸焙，喝起來更貼近一般雞湯，傳統罐裝雞精讓人敬謝不敏的主因，因為有個處理不完全的雞腥味。心焙雞精強調專業油脂分離技術，去除了惱人的腥味，更貼近真實雞湯的口感與味道。

▲心焙雞精漢方調配，添加古代宮廷的4大滋補聖品。

雞湯不只是每個家的傳承，自古以來也是皇室貴族的養生滋補品，據說，清朝慈禧太后的御廚，就專門替太后精心調製養顏美容將整隻雞滴烤煉製成量少但營養高的補身雞精，現代人將雞精當成養顏美容的食補來源。要創造御用聖品的「秘方」可不容易，心焙雞精漢方調配，添加古代宮廷的4大滋補聖品紅棗、枸杞、猴頭菇、花膠，是自古皇妃養顏美容，養身的頂級中藥材，不僅讓媽媽享受如同皇太后等級的雞湯，隔水加熱即可以飲用，補充了最需要的原蛋白，媽媽喝完，當然露出滿意的微笑。

滴雞精不只是病人、孕婦才可以用來補身體，青春期的青少年到銀髮族都可透過方便好吸收的胺基酸增強體力、促進新陳代謝，身為媽咪更要好好愛自己，寵愛自己更可間接給孩子滿滿的活力，平常媽媽給我們心靈雞湯，特殊的節日輪到子女用心焙雞精，母親節送禮就選媽媽需要的心焙雞精禮盒，不僅是2022金馬影展貴賓禮品，更是榮獲多項獎章殊榮，《媽媽寶寶》百位媽媽喝過都大讚「口感甘潤不膩口，喝起來比自己熬的雞湯更香醇好喝」、「好順口、好好喝，挑嘴的也可以買單」、「有別一般雞精，心焙雞精嚴選古代宮廷進補聖品，雞精口感提升，營養也更加分」。

▲心焙雞精推出有史來最殺折扣，全台康是美75折獨家優惠。

適逢母親節，心焙雞精更推出有史來最殺折扣，快到全台康是美75折獨家優惠。現在上官網完成小測驗，還有機會抽中百元購物金與多項千元大獎，母親節促銷倒數階段，更加碼抽李心潔演唱會門票20張，孝順的你趁機輕鬆準備美味又兼顧健康的大禮，為最辛苦的媽咪與家人補一下，也別忘了犒賞最重要的自己喔！

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