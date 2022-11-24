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【廣編】2022金馬影展指定貴賓禮盒！心焙雞精「宮廷級尊榮禮盒」奢華登場

▲▼心焙雞精。（圖／心焙雞精提供）

▲「心焙雞精」禮盒時尚中帶著神秘奢華氣息，勾勒出皇室御用的尊貴典雅，象徵送禮者至高無上的祝福。

圖、文／心焙雞精提供

2022第59屆金馬獎完美落幕，堅持「用心焙，用心陪」做出好雞精的「心焙雞精」，對於禮盒包裝、製作工序、食材用料的堅持，如同用心拍出好作品的電影人。心焙以宮廷「尊榮紫」限定禮盒，致敬金馬59入圍者及貴賓。

「心焙雞精」禮盒，運用牡丹圖騰營造設計層次感，時尚中帶著神秘奢華氣息，勾勒出皇室御用的尊貴典雅，象徵送禮者至高無上的祝福。

嚴選宮廷進補食材，複方加持多重的滋補。除了在配方中添加養顏珍品「紅棗」、「枸杞」，品牌選用滋補聖品「花膠」，讓「心焙雞精」口感滑順不膩口，每100毫升雞精裡的蛋白質達9.0公克。以長達15小時以上的焙煮，萃取雞肉中的營養，以時間醞釀食材的美味精華，最適合電影人及每一位在工作崗位認真的人補充活力。

奢華尊榮的「心焙雞精」禮盒，極致展現營養滋補更用心，讓大家送禮送進心坎裡。

相關購買訊息歡迎蒞臨康是美或7-ELEVEn門市洽詢，亦可連結至康是美網路eShop了解詳情。https://shop.cosmed.com.tw/SalePage/index/7554183?lang=zh-TW

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2022金馬影展心焙雞精宮廷級尊榮禮盒

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