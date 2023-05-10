吊臂砸中捷「1死10傷」 檢朝過失致死偵辦

▲中捷工安意外釀「1死10傷」。（圖／記者許權毅攝）

文／中央社

（中央社記者蘇木春、郝雪卿、趙麗妍台中10日電）台中市南屯區一處建案今天拆除頂樓塔吊時，吊臂意外掉落中捷綠線軌道，造成1死10傷。檢方指出，已指揮警方蒐集相關證據，全案將依過失致死方向偵辦調查。

台中市南屯區文心南五路、文心路口，一處興富發建設公司的建案，今天中午12時29分，發生吊臂掉落意外，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，更刺穿車廂，事發現場一片狼藉，乘客在隨車與站務人員的協助下進行疏散。

台中市政府消防局獲報後，立即派員到場將多名傷者送醫，並在車廂外、鐵軌下發現1名死者，但因傷勢嚴重，現場已明顯死亡，事故總計造成1死10傷，台中市長盧秀燕事發後也到場關心狀況，並到醫院慰問傷者。

台中市政府指出，興富發建設工地協力廠商宇球國際興業公司於頂樓施工拆除塔吊時，意外造成塔吊吊臂掉落，砸中建物一樓拱門及停放路旁的吊車後，再倒向捷運車軌，導致行進中的捷運車廂損毀。

台中市都發局經開會後決議，興富發目前在台中市的9個建案全面勒令停工，進行安檢，並需由第三公正單位確認安全無虞，並報都發局同意後，才可繼續施工。

針對這起工安意外，市府也予以重罰，原本都發局說明裁罰金額新台幣27萬元起跳，經過盤點相關罰則，市府表示，以「重罰、重賠、重求償」為原則，依違反建築法等相關規定，開罰最高共81萬元；加上中央勞動部職安署也開罰30萬元，首波裁罰金額總計逾百萬元。

興富發建設公司發言人廖昭雄今天接受媒體聯訪時表示，公司後續會做到最誠意的撫慰，醫療與後續補償都會盡全力去做，絕不推諉。意外初步判定是吊掛的鋼索斷裂，詳細原因還在調查釐清。

至於有乘客質疑吊臂已掉落軌道，但列車卻未停造成意外。中捷公司表示，獲通報與撞擊在差不多時間點，反應時間太短而撞上，意外原因仍待調查。

對於捷運何時恢復通車，中捷公司指出，目前無法預估，捷運仍部分停駛，已派遣11部車，在市府站以及九張犁站間接駁，平均10分鐘會有一班車。會等到軌道、電力系統檢查安全無虞後，才會復駛。

另外，死者身分經比對後，確認為靜宜大學法律系助理教授林淑雅，她長期關注人權、冤案與原住民族轉型正義，不少親友與網友都對她遇死劫表達不捨，總統府並向家屬轉達總統蔡英文及副總統賴清德的哀悼及慰問。

台中地檢署檢察官晚間會同法醫相驗死者遺體，林淑雅的父母等家人都到場，她的弟弟接受媒體聯訪時表示，現在會優先處理姊姊的後事，後續交由司法程序處理，也感謝各界的關心與協助。

檢方指出，已指揮警方蒐集相關證據，包括工安勞檢紀錄、捷運行車紀錄、吊車操作等，並通知包商、現場操作人員、目擊者等人到案詢問，全案將依過失致死方向偵辦調查。