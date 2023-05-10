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社會 社會焦點 保障人權

台達電商業間諜是他！　洩「特斯拉充電機密」給中國虧百億

阮憲熙竊取台達電特斯拉二代充電樁機密。

▲阮憲熙竊取台達電特斯拉二代充電樁機密。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

桃園地檢署日前便起訴一起重大商業間諜案，台灣科技大廠台達電擁有的「特斯拉壁掛式交流充電樁」專案機密，遭高階主管竊取至中國科技公司，不僅如此，連同台灣電源供應器大廠飛宏科技獨力研發的充電系統關鍵機密文件，也遭同一人竊取，造成2家公司損失近百億元，嚴重衝擊我國充電樁市場在全球的布局。

阮憲熙竊取台達電及飛宏2公司充電樁機密，並跳槽到中國公司。（翻攝阮憲熙臉書）

▲阮憲熙竊取台達電及飛宏2公司充電樁機密，並跳槽到中國公司。

科技大廠台達電布局電動車事業15年，去年終於大爆發，充電樁擠進全球前5大，不僅拿下通用汽車訂單，還繳出全球出貨突破200萬套的成績，已退休的台達電創辦人鄭崇華更指出，台達電要靠電動車，成為台灣第6家兆元公司。

特斯拉二代壁掛式交流充電樁是由台達電研發。

▲特斯拉二代壁掛式交流充電樁是由台達電研發。

不料，檢調在偵辦電源供應器大廠飛宏營業機密遭竊時，赫然發現其中一名共犯在多年前任職台達電時，就將台達電研發的「特斯拉第2代充電樁專案」機密技術竊走，並以此相關技術協助中國公司設計、發展特斯拉第3代充電樁，中國也藉此縮短與台達電的研發技術差距，讓台達電備受威脅。

飛宏科技遭竊取的機密，經濟價值高達新台幣34億元。（翻攝桃園市政府官網）

▲飛宏科技遭竊取的機密，經濟價值高達新台幣34億元。

檢方調查，男子阮憲熙先後在科技大廠台達電、電源供應器大廠飛宏公司任職12年，執掌2公司電動車充電樁專案研發兵符，卻為了能在跳槽中國後獲得更好的待遇，私下以遠端儲存伺服器或教唆下屬等方式，將2公司價值近百億元的營業祕密檔案，偷偷移轉到自己的私人筆電，檢方清查發現，這些檔案中包含特斯拉充電樁的設計數據，且恐已流入中國TCL通力電子公司，藉此縮短與台達電及飛宏2公司研發技術的差距，嚴重影響我國產業發展。

台達電遭阮憲熙竊取機密，因此受影響的每年營收高達新台幣49億元。

更多鏡週刊報導
【全文】台達電飛宏爆重大間諜案　特斯拉充電樁機密流向中國
【商業間諜竊百億1】背骨工程師出賣飛宏被抓包　查他筆電才知台達電被偷慘了
【商業間諜竊百億2】頂規防火牆擋不住龐大利益　內鬼師徒拷走極密資料高超手法曝光

 

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