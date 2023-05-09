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大陸 大陸焦點 特派現場

車位長期遭惡鄰霸佔！地主「1招神制裁」現場照曝　一票人喊解氣

記者鄭思楠／綜合報導

湖南長沙望城區山與墅小區的車庫裡，一輛停在車位上的小車近日被焊死的欄杆圍住，無法駛出。車位主人劉姓女子表示，她的車位被人佔用，當要求對方挪車時，反被索要購買車位的合約。氣憤之下，她放出大招，直接採取了焊接欄杆圍死車的舉動。對此，網友看後一面倒叫好喊解氣，「惡人就得惡招治。」

據《瀟湘晨報》報導，4月29日，劉女回家時發現，自家車位被佔。隨後，劉女老公聯繫唐姓女車主挪車遭拒，「車主態度很差，口氣很不好，說自己在那停了兩三個月了，問我們是不是車位主人，要看我們的車位買賣合約。」

聽到被質疑後，劉女老公便讓唐女去物業核實。物業工作人員告知唐女，車位已售出，並向其提供了售出截圖，但唐女堅持要看車位買賣合約，物業拒絕，稱涉及屋主個資。物業還告知唐女，劉女已報警，警方建議拖車或鎖車。

劉女說，車位是她家在2022年買的，且自家不常住該小區，「她霸佔了我的車位，還要我把我的車位合約給她看，我肯定氣憤，我憑什麼給她看，合約屬於個人隱私。」

▲▼女子車位被鄰居霸停數月直接焊死。（圖／翻攝自影片）

▲劉女車位被霸佔。（圖／翻攝自影片）

唐女稱，自己當時並不在小區，要晚上才能回來。當天中午，物業將車輛上鎖，且告知唐女，「現在屋主已經將您的車鎖了，後續您回家，自己跟屋主聯繫。」

對此，劉女氣憤表示，「她當時要是給我打個電話，道歉或者說一句不好意思什麼的，也沒事對吧？但是我中午給她打了五六個電話，她一直不接，她就是態度太囂張了。」

當天晚上，唐女回小區後，找物業開鎖，「保全說是交接的時候被囑咐不讓開。」之後，唐女離開。

劉女認為，唐女佔了自己的私家車位，對自己造成影響，應該向自己道歉，且物業不開鎖，為何唐女不聯繫自己？唐女則反辯，「首先要搞清楚，物業才是鎖車的主體人，鑰匙肯定在物業手裡，我為什麼要找屋主？」

5月4日，物業再次聯繫唐女挪車，唐女稱，自己在外地旅遊，要5月8日才回來。

事情鬧大後，據《長沙政法頻道》報導，唐女表示，自己的車並沒有長期固定在劉女的停車位上停放，4月29日前她將車輛駛入劉女的停車位後就離開了小區，被劉女的老公要求移車，她的確撥打了物業的電話核實劉女購買車位的真實性，「有人打我電話說車位是他的，然後物業就講需要移一下車，他也沒有給我提供車位的歸屬，我說你先給我看一下車位的買賣合約，是他自己讓我來問的，是屋主講可以去物業去查。」

▲▼女子車位被鄰居霸停數月直接焊死。（圖／翻攝自影片）

▲最後，劉女放大招，直接焊死欄杆圍住車。（圖／翻攝自影片）

唐女還表示，4月29日當天，她的確打算晚歸時將車輛駛離劉女的停車位，但無奈車輛已經上鎖，她也拒絕和劉女展開進一步的溝通，導致事情演變到如今的地步。

唐女反嗆，「我為什麼不跟屋主聯繫，是因為她沒有告知我，我的車被鎖了，是物業告訴我的。現在這個事情已經完全變質了，我停人家車位肯定是不應該的，但是這是無心的，不是故意的。後面她人為鎖我的車，並且拒絕開鎖，一直鎖了5天的時間，到現在她在四周裝欄杆，你覺得誰違法？」

對此，劉女表示，「我現在的處理方式很簡單，賠禮道歉，我立馬就把這個東西拆掉，只要她聯繫我，然後態度好，我在等她的道歉。」

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