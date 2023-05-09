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蔣乃辛表態力挺羅智強　大安區立委推薦簡訊64字曝

▲▼羅智強出席大安區母親節音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲羅智強出席大安區母親節音樂會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳弘修／台北報導

國民黨台北市立委第六選區初選明日登場，從5月10日至12日連續三天以電話全民調方式決定最終人選。對於前市議員羅智強、現任市議員鍾沛君、國安會前副秘書長楊永明三人激烈的競爭，過去在大安區長期深耕的前立委蔣乃辛也正式表態力挺羅智強，透過幫忙發簡訊的方式，向大安區市民推薦有國政與市政歷練的羅智強進入立法院。

據了解，從羅智強宣布投入大安區立委選舉後，即多次拜訪請益蔣乃辛，蔣乃辛對羅智強也非常肯定。由於兩人過去長年跟羅智強此次的競選總幹事、台北市議員王欣儀一起配合服務也奠定了深厚情誼，在政黨輪替、讓人民過好日子的共同目標下，過去從不在初選階段表態的蔣乃辛，此次也決定破例推薦羅智強，在初選民調前幫忙發簡訊，懇託大安區市民接到民調電話時「請唯一支持羅智強」。

蔣乃辛在64個字的簡訊內容中表示，「我是蔣乃辛，向大安區朋友推薦羅智強參選立法委員，擁有國政與市政歷練的羅智強，專業勤勞有戰力！本週三四五接到民調電話，請唯一支持羅智強，謝謝您」。

▲國民黨前立委蔣乃辛發簡訊替羅智強在大安區初選催票。（圖／提者提供）

▲國民黨前立委蔣乃辛發簡訊替羅智強在大安區初選催票。（圖／提者提供）

▲立法委員王育敏,蔣乃辛▼ 。（圖／記者湯興漢攝）

▲前立委蔣乃辛 （左一）。（資料照／記者湯興漢攝）

另外，根據地方人士觀察，羅智強過去在空戰的表現眾所目睹，甚至被形容為「國民黨空軍總司令」，此次參選大安區立委，經過初選洗禮已經開始轉型為「陸軍一哥」，他除了請出「陸軍一姐」王欣儀擔任自己的競選總幹事，在登記參加國民黨大安立委初選時，甚至有近半數大安區里長穿著羅智強後援會會長的背心陪同登記，此舉也讓別區議員相當驚訝他是怎樣辦到的？

對於此次獲得前立委蔣乃辛的力挺，羅智強受訪時表示，他非常感謝蔣乃辛的肯定與支持，在初選替他打下了強心針，希望大家一起團結努力，為下階段的大選奠定勝利基礎。

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