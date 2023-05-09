創新攜手實踐SDGs！聯合報與百靈佳殷格翰　三年合作備忘錄改善健康不平等

▲聯合報健康事業部營運長洪淑惠（右）與百靈佳殷格翰藥廠總經理邱建誌（左）共同簽屬SDGs健康識能合作備忘錄。（圖／格治公關提供，以下同）

生活中心／台北報導

基於對健康促進的使命契合與長久合作過程中的學習與成長，聯合報與百靈佳殷格翰於5月4日簽訂為期三年的合作備忘錄，以聯合國永續發展目標（SDGs）中健康四大主題為指導和目標，合力提升民眾健康識能，為打造一個長治久安的健康台灣而努力。聯合報健康事業部營運長洪淑惠表示，這創新合作本身就是SDG 17 多元夥伴關係的實現。SDGs所標舉的面相龐大而複雜，除了每個人、每個企業、每個政府都應該各自努力外，更應相互合作，建立多元夥伴關係，才可能協力解決問題與促進永續願景！

洪淑惠表示，聯合報長期以來，期許能成為最關心健康議題的大眾媒體，近年對準聯合國SDGs永續目標發展四大主題，包括減少慢性病死亡、關懷照顧者、減少健康不平等、提升城市健康力，著力倡議與報導，但只有報導是不夠的，很高興能邀請愈來愈多合作夥伴認同此價值，很榮幸與百靈佳殷格翰合作，共同推動正向改變，希望能讓台灣更健康。

▲聯合報與百靈佳殷格翰透過簽屬SDGs健康識能合作備忘錄，期盼合力提升民眾健康識能，打造長治久安的健康台灣。

百靈佳殷格翰總經理邱建誌表示，一直以來我們的本業就是永續發展的範疇之一，期能為人類與動物預防疾病發生與提供疾病治療的解決方案，致力於開發新藥、疫苗等，以應對現代疾病和全球公共衛生危機（2022研發投資達50億歐元，佔淨銷售額的21%）；積極參與全球健康事務的合作和協調，促進全球健康事業的持續發展，努力將台灣的臨床試驗與研發新創帶往世界；支持和投資健康項目並提供健康教育和資訊，這非常仰賴台灣健康教育與傳播巨擘聯合報的影響力。非常高興能在科學、可靠、及時、實用的健康資訊和教育上與聯合報價值觀一致，也唯有如此才得以增進公眾對健康的認識和意識，從而提高公眾對疾病預防和治療的理解，促進健康生活方式。

過往聯合報與百靈佳殷格翰的合作除了諸多單一疾病的衛教外，更在空汙、中風急救、社區衛教…等社會結構性議題上努力！此次合作備忘錄也明確設定合作項目與方向，包括：

1. 台灣健康識能與教育倡議：針對國人好發、國家醫療支出較高的疾病倡議防治照護教育，期從兒童、中壯年至高齡者均能因識能提升，促進健康，降低失能，長期減少個人乃至政府長照負荷，包括：心腎代謝共病、中風與失能、巴金森病、空污與疾病等健康衛教資訊，以及營養和食品安全，確保肉品安全教育以改善飲食習慣，減少營養不良和肥胖等健康問題。

2. 超高齡社會之下健康不平等：超高齡社會之下，老屋囚老、二樓偏鄉困住健康現象增加疾病失能風險，因而高齡疾病、長期照護等倡議更需被外界看見。

3. 永續城鄉：健康疾病識能巡迴列車，透過巡迴城鄉，提升健康識能，並從中培育種子志工，協力將正確識能廣散至各角落。

4. 新住民健康識能教育：面對台灣新住民人口增加，期提升健康疾病識能，讓社會與大眾更理解新興族群，挹注更完善的醫療資源，改善健康不平等。

百靈佳殷格翰總經理邱建誌表示，百靈佳殷格翰是全球最大的家族藥廠，成立138年迄今依然維持家族經營的理念，因此對於世代永續的觀點更為在乎。而台灣百靈佳殷格翰在台灣將在2025迎來50周年，與聯合報合作的內容是雙方長久以來針對台灣健康教育與識能探討後，加以嚴重性與影響力的排序後訂定，事實上台灣的健康環境還需要更多人共同來努力。

▲聯合報與百靈佳殷格翰共同簽署SDGs健康識能合作備忘錄，由右至左為聯合報新聞部元氣中心主任魏忻忻、健康事業部副營運長吳貞瑩、健康事業部營運長洪淑惠；及百靈佳殷格翰總經理邱建誌、行銷處處長侯凌華、藥事政策暨專案客戶管理處處長許銘仁、動物保健處處長鈕子倫。

只要拿健保卡就能看病，全民健保為民眾提供了便利的醫療服務，不過根據知名醫學期刊《刺胳針》2019年發布全球調查，在各國健康醫療保健品質評比中，台灣排名第35名，遠低於日本17名、韓國22名，尤其慢性病照護不足，凸顯國內醫療問題。對於疾病，現行宣導仍以單病衛教為主，事實上更需要的是縱向整合，重視併發症存在風險，例如糖尿病不光是每天留意血糖高低就好，倘若合併高血壓與高血脂，中風發生率也會相對提高，而近年新確診糖友，每2位就有1人同時有高血壓，顯現共病意識的重要性。

除了經常探討的高血壓、高血脂，肥胖、神經病變、冠心病、腎臟病、視網膜病變…等，也都是慢性病普遍存在的相關聯共病，不只是讓病患就醫頻繁、生活品質變差，更嚴重還會導致提早死亡；此外，台灣老年人口快速攀升，已從高齡化逐步邁入超高齡社會，針對國人常見的慢性腎臟病、糖尿病、高血壓、慢性缺血性心臟病等，在健保花費超過1,100億元，共病衍伸出龐大的醫療資源與支出，無疑是沉重的負擔。因此，唯有主動關心共病議題，進一步採取防範措施，才能減少因共病造成的健康危機，同時讓醫療環境得到改善。