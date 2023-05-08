快訊／新北男長期患病心情差　墜溪獲救吊掛上岸

▲謝男墜落五股坑溪，警消將他救起送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）
記者陳以昇／新北報導
新北市五股區民義路二段8日下午1時許發生墜溪意外，54歲謝姓男子疑患有慢性疾病心情不佳，行經五股坑溪邊竟直接墜落溪裡，目擊民眾見狀立即報警，警消派員前往救援，救護人員將謝男救起，所幸僅腹部擦挫傷，意識清楚，經送往部立台北醫院，無生命危險，目前已依規定通報自殺防治通報系統。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
▲謝男墜落五股坑溪，警消將他救起送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）
記者陳以昇／新北報導
新北市五股區民義路二段8日下午1時許發生墜溪意外，54歲謝姓男子疑患有慢性疾病心情不佳，行經五股坑溪邊竟直接墜落溪裡，目擊民眾見狀立即報警，警消派員前往救援，救護人員將謝男救起，所幸僅腹部擦挫傷，意識清楚，經送往部立台北醫院，無生命危險，目前已依規定通報自殺防治通報系統。
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