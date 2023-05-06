實習律師醉駕賓士撞3車...1人慘死　肇事10hrs還在茫「酒測值曝」

記者邱中岳／台北報導

北市文山區木柵路4段，在6日清晨5時許發生重大車禍，3台轎車在停等紅路燈，1台賓士車從高速公路閘道一路向下衝，直接撞上水泥護欄後飛起，朝停等紅綠燈的休旅車撞去，整台休旅車上被撞到變形乘客受困，搶救後送醫仍宣告不治。

警方調查，26歲的鄭姓駕駛，目前在律師事務所實習，在6日清晨5時許，酒後開著賓士車返回北市文山區，在下萬芳交流道時，竟然直接衝撞中央水泥護欄，整台車騰空飛起，撞上正在停等紅綠燈，準備排隊左轉上交流道的車輛。

▲26歲男子開賓士下交流道，直接撞上對向車輛害駕駛受困身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

當時正在準備左轉的3台車均遭波及，賓士車直接撞上第2台白色休旅車，車上的54歲高姓駕駛直接受困車內，最後被救出後送往醫院搶救，但最後仍宣告不治，後方兩名駕駛則無大礙。

警方調閱監視器，發現當時鄭姓駕駛直接衝下交流道，撞上水泥護欄後直接撞進對向車道，車頭直接輾壓休旅車駕駛座，造成高姓男子閃避不及直接受困車內，最後搶救後不治身亡。

▲鄭姓男子正在律師事務所實習，因為週六休假才在前一天與朋友出遊，沒想到竟開車釀禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，鄭姓男子父親是導遊、母親是上班族，撞毀的賓士車是家中共同使用車輛，鄭姓男子目前在律師事務所實習，目前鄭姓駕駛仍在醫院昏迷，院方也進行抽血，初步判定酒測值為0.86。