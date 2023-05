西敏寺絕美畫面曝光！英王加冕倒數　王室公開內部影片

▲英國倫敦西敏寺。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

英王查爾斯三世加冕典禮進入最後倒數,典禮將於西敏寺(Westminster Abbey)舉行。英國王室官方推特也公開一段40秒畫面,可見西敏寺內部有花卉點綴,美麗裝飾令人驚嘆,透過貼文指出,「西敏寺已經為國王查爾斯三世與王后卡蜜拉的加冕典禮做好準備」。

Westminster Abbey is ready for the #Coronation of King Charles III and Queen Camilla. pic.twitter.com/LfS3wJBK4k