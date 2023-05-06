世衛結束新冠緊急衛生事件！羅一鈞：「不代表疫情結束」2件事仍繼續

▲前中央流行疫情指揮中心發言人、疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生組織（WHO）5日宣布，結束新冠肺炎（Covid-19）全球緊急狀態。疾管署副署長羅一鈞今（6）日表示，這樣的宣布符合預期，但只是解除緊急狀態，意味著是回歸常態化的防疫，不代表疫情結束，後續疫苗接種、變異株監測都還是要持續。且全球要進入後疫情時代防疫檢討，5月底召開的世界衛生大會（WHA）也會以此為主軸，討論全球大流行公約事項。

WHO於2020年1月30日首次宣布，針對新冠病毒全球進入緊急狀態，這個狀態有助於將國際注意力集中在公衛威脅上，加強各國在研發疫苗、醫療資源互助及治療方面等合作。經過三年全球抗疫行動，WHO秘書長譚德塞5日宣布結束新冠病毒全球緊急狀態，不過也強調，部分地區的大流行仍在持續，像是近期東南亞和中東病例激增，每周仍有數千人死於新冠肺炎。

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▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透社）

台灣方面，已經在5月1日起把「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）」調整為第四類法定傳染病，指揮中心同日一併解編。前指揮中心發言人、疾管署副署長羅一鈞受訪表示，國際上包含日本在5月8日疫情降級，美國5月11日解除緊急狀態，世衛組織的決定和國際鬆綁解封趨勢一致。

羅一鈞指出，WHO也強調，解除緊急狀態只是讓回歸常態化的防疫，並不是說疫情結束，另針對後疫情時代、全球防疫加強合作，特別是如果下次有類似新興疫情發生的相關檢討，還有疫苗、藥物研發生產與分配，月底將召開世界衛生大會（WHA），就會討論全球大流行公約等事項來凝聚各國共識。

衛福部次長、前指揮中心指揮官王必勝則在臉書表示，WHO已宣佈解除新冠肺炎PHEIC（國際關注緊急公衛事件）的狀態，這也代表肆虐三年多的新冠大流行結束。

「但事實上COVID-19病毒並未消失，仍存在於我們社區內。」王必勝提醒，「脆弱族群」（長者、慢性病、從未接種疫苗）今年應該至少施打新冠疫苗一劑，如果驗陽應就醫開立抗病毒藥。

▲指揮中心終場記者會。（圖／指揮中心提供）

根據疾管署規範，目前新冠輕症免通報隔離，檢驗陽性採0+n自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，一般民衆視需要就醫。請戴口罩、勤洗手，並主動告知檢驗陽性結果。

有重症高風險因子(65歲以上或慢性病等)儘速就醫評估開立公費口服抗病毒藥物，有喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不淸等重症警示徵象則應立即就醫。

口罩方面，繼2月室內口罩鬆綁，4月17日進一步免除公共運輸交通工具口罩規範，目前只剩醫療照護機構和救護車規定戴口罩，暫定維持至5月30日，再進行檢視。公費新冠疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供。5月1日起醫療院所施打疫苗可收掛號費。