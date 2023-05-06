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員工燙傷「整條腿都水泡」恐怖畫面曝　月子餐公司未通報職災挨罰

▲▼月子餐公司燒燙傷 。（圖／爆料公社）

▲蔣姓女子左腿有6%的二級深度灼傷。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔣姓女子（55歲）在知名連鎖月子餐公司任職，今年3月間在廚房工作時，不慎燙傷左腿，導致6%的深度二級燙傷，離譜的是，公司不但沒有協助就醫，在住院期間甚至要求蔣女不要通報職災，最後甚至把蔣女踢出公司群組。蔣女家屬氣憤之餘，把受傷的畫面和過程PO網爆料，而高雄市勞工局表示，該公司的確沒有通報職災，將依法開罰。

▲▼月子餐公司燒燙傷 。（圖／爆料公社）

▲蔣姓女子左腿有6%的二級深度灼傷。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

蔣女的家屬在臉書社團「爆料公社公開版」PO出長文和多張相片，指稱蔣女3月8日下午1時許，在該月子餐公司廚房工作時，使用蒸籠時因設備問題導致蒸籠滑落燒燙傷左腿，案發後，現場無一人協助急救，甚至連救護車都沒有，任憑受傷員工忍著燙傷疼痛返家，再由家人陪同急診。

▲▼月子中心員工燙傷對話。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲月子中心燙傷員工與負責人對話，雙方就通報勞檢一事發生爭執。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

家屬指出，經院方診治，蔣女左大腿6%二度深度灼傷，直至住院第7天依然不見負責人及任何人員探視，甚至連職災住院申請書都要自己到公部門下載，自己填寫，再送去給公司簽名蓋章，內容不對還要再去拿回修改。

▲▼月子餐公司燒燙傷 。（圖／爆料公社）

▲蔣姓女子左腿有6%的二級深度灼傷。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

家屬指控，事發後10天，店長代表負責人來醫院探視，要求不通報職災，公司願意負擔全部醫藥費，因為通報職災，公司就不能申請「優良廠商」和「優良企業」，但他們堅持通報，後來出院後，店長只帶著3萬元來慰問，負責人更是在3月25日沒有說任何原因就將蔣女踢出公司群組。

家屬表示，4月初蔣女在療養期間，公司以未上班等理由只給最低薪資，但因蔣女需要天天往返醫院換藥，薪資還無法拿全額，於是正式提出過失傷害告訴，負責人竟回要告他們公然侮辱。

▲▼月子餐公司燒燙傷 。（圖／爆料公社）

▲蔣姓女子左腿有6%的二級深度灼傷。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

家屬表示，已有申請勞資協調，期間已經多次要求公司應先給付醫療費用，公司置之不理，直到第一次勞資調解，委員明確告知這是不對的，醫藥費和薪資都應該給付，公司才處理，而且態度反覆，讓他們身心俱疲，

對此，高雄市勞工局表示，將對業者未通報職災一事進行了調查，並對其開出了6萬元的罰款，如果業者未能向蔣女提供勞工職災補償，最高可再開罰100萬元。

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