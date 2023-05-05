有珍珠鳳梨、濃泰奶奶蓋雪糕！　超商最新「6款冰品」開吃了

▲超商最新6款冰棒雪糕開吃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

快來搶吃新冰！有超商一口氣網羅6款「果香、茶香冰品」，像是有珍珠鳳梨雪糕、泰奶奶奶蓋雪糕等，還有製成雪酪口感的芒果百香、檸檬芭樂冰棒，無論喜歡濃郁滋味還是清爽消暑口感通通一次滿足，即日起於全門市獨家開賣，還可享限時第2件6折、加10元多1件等優惠。

▲珍珠鳳梨雪糕、泰奶茶奶蓋雪糕超欠吃。

全家最新6款獨賣冰品來了，首推這支「WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕」，使用泰式手標茶製成微苦茶香冰殼，再搭配泰奶雪糕、巧克力布朗尼，打造豐富口感，還有清爽系「森永珍珠雪糕鳳梨口味」，特意加入了台灣金鑽鳳梨果肉、百香果珍珠增添咀嚼口感。

▲加碼還有2款雪酪冰棒。

加碼吃「百吉翡翠檸檬茶冰棒」，直接把夏天必喝飲品變身成冰品，搭配QQ蒟蒻晶球大口咬下超過癮，還有2款雪酪冰棒包括「檸檬芭樂雪酪冰棒」、「芒果百香雪酪冰棒」，以及「SEOJU荔枝滿滿雪糕」，即日起正式開賣，以上6款冰品還可分別享有第2件6折、加10元多1件等優惠，詳細優惠資訊則依門市為主。

▲7-11獨賣日本FUTABA雪糕。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也開獨家開賣2款日本FUTABA冰品，首推以日本高級蘋果「王林蘋果」製成的「王林蘋果雪糕」，口感外脆內軟，甜度適中，另一款則是「北海道夕張哈密瓜雪糕」，每一口都能吃到香濃哈密瓜果香，即日起就能衝門市買，至5月16日前還可享任2件8折、5件75折優惠。