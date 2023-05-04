曾馨瑩啟動助選！昨陪唐氏症寶寶手作　今陪郭台銘跑一整天行程

▲曾馨瑩陪唐氏症寶寶製作手工肥皂。（圖／曾馨瑩IG）



記者陶本和／台北報導

力爭國民黨2024總統大選提名的鴻海創辦人郭台銘近來行程滿檔，他的老婆曾馨瑩則相對低調；不過，曾馨瑩從3日起也開始熱身，先是安排陪同唐氏症寶寶手做肥皂，4日則將陪同郭台銘在南投跑「一整天」的行程。

在郭台銘投入爭取國民黨2024總統大選提名之後，曾馨瑩的動向也備受關注，她在3日於社群網站上分享陪同唐氏症寶寶的照片。曾馨瑩表示，唐氏症是目前台灣最常見的染色體異常疾病，主因是在人體第21對染色體多了一條，導致身體有多重的缺陷。數據統計約每1263名新生兒就有一位唐寶寶，這些孩子先天上會伴隨著許多併發症，包括智能不足、肌肉張力低、心臟病、影響視力、聽力等。

曾馨瑩指出，唐氏症基金會在全國有10處小型作業所，透過學習製作手工皂，讓孩子們有基礎的工作能力和自立能力。她說，永齡基金會支持唐氏症基金會小作所計畫，透過輔導培訓唐寶寶就業與提升自我價值，並加強訓練與工作之連結性，助唐寶寶自立的能力。

曾馨瑩在母親節前夕，到「天生我才明倫工坊」，陪伴這群唐寶寶一起學習如何製作玫瑰手工皂，透過適合唐寶寶理解的十七道製程，搭配特殊輔助器材協助完成量測、切皂、包皂等工作。

此外，曾馨瑩4日更將陪郭台銘在南投「跑行程一整天」，從上午11時10分，將一起前往竹山紫南宮參拜；下午則到南投縣議會與國民黨、無黨籍議員交流，並與南投縣長許淑華、議長何勝豐、南投市長張嘉哲、立委馬文君等人茶敘。

曾馨瑩與郭台銘傍晚則一起前往台中，出席元保宮回駕平安宴，晚間則會在台中北屯區的昌平夜市掃街。

▼曾馨瑩陪唐氏症寶寶製作手工肥皂。（圖／曾馨瑩IG）

