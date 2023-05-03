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「CS絕對武力」偷塞俄烏戰爭資訊　外媒奇招閃躲俄國網路封鎖

▲▼「CS絕對武力」暗藏俄烏戰爭消息 芬蘭大報出奇招反制俄國媒體限制。（圖／路透社）

▲芬蘭大報反制俄國媒體限制，在「CS絕對武力」暗藏俄烏戰爭消息。（圖／路透社）

文／中央社

芬蘭第一大報「赫爾辛基日報」為了紀念世界新聞自由日，3日將反抗俄羅斯對媒體限制的行動帶到一款熱門的線上遊戲。

「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）總編輯穆卡（Antero Mukka）表示，要破除俄羅斯對媒體的限制必須發揮創意，因此決定在射擊遊戲「絕對武力」（Counter-Strike） 中暗藏有關俄羅斯在烏克蘭發動戰爭的相關文章。

俄羅斯去年全面入侵鄰國烏克蘭後，打壓獨立新聞報導，不讓媒體自由報導和不讓俄國人接觸國外媒體製作的內容。

為了因應俄羅斯限制國內新聞自由的法規，赫爾辛基日報去年開始用俄文發表部分和烏克蘭、俄羅斯有關的新聞，但他們發現俄羅斯境內仍很快就無法看到那些內容。

穆卡在5月3日世界新聞自由日前告訴路透社：「由於我們一直很憂心俄羅斯新聞自由及言論自由的情況，我們決定或許可以找到新的管道，提供俄羅斯閱聽人一些可靠、獨立的報導。舉例來說，就像是和烏克蘭目前的情況相關的訊息。」

「絕對武力」是由美國民營遊戲開發商維爾福公司（Valve Corporation）於2012年發表的遊戲，研究公司Newzoo的資料顯示，這是全世界10大最受歡迎遊戲之一。

赫爾辛基日報在「絕對武力」中創造了一份地圖，地點是一個飽受戰爭蹂躪的不知名斯拉夫族城市，並將它稱為de_voyna，意指俄文中的「戰爭」（voyna）一詞。俄羅斯禁止用「戰爭」來稱在烏克蘭發生的衝突。

地圖中藏有一個密室， 赫爾辛基日報在密室中藏有文字和影像，詳述該報文字和攝影記者在戰爭期間在烏克蘭目睹的殘酷行為。

穆卡表示， 赫爾辛基日報並未徵得維爾福公司同意，因為「絕對武力」允許玩家在其平台創造和增添自己的內容。

他說：「如果有某個俄羅斯的年輕人因為玩這個遊戲，順便想了幾秒烏克蘭到底發生了什麼事，那我們這麼做就值得了。」

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