腸病毒下周進入流行！羅一鈞示警：這波多型別齊發　恐增重複感染風險

▲5/2疾管署記者會。（左起）疾管署疫情中心主任郭宏偉、疾管署發言人羅一鈞、疾管署防疫醫師林詠青（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內腸病毒疫情快速上升，根據疾病管制署統計，上周就診已經超過1萬人次，預計最快下周達流行警戒值進入流行期。疾管署副署長羅一鈞示警，今年累計3起腸病毒重症都是感染不同型別，觀察有多型別流行趨勢，恐怕會提高重複感染或同時感染多型別的機會，家長要特別注意。

疾病管制署2日公布，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為東部1歲男童，於今(2023)年4月17日因出現反應遲緩、嘴唇發紺等症狀，至醫院急診就醫，收住小兒加護病房治療。次日出現發燒、四肢紅疹、喉嚨水泡症狀，經通報檢驗後於5月1日確認感染伊科病毒21型併發重症，目前個案已出院返家休養。

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今年累計3例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型。另外容易導致幼兒重症的腸病毒71型，上周新增一起輕症病例，為北部1歲幼童，4月下旬發病，經治療後症狀改善已出院，今年累計8例腸病毒71型輕症個案。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周(2023年4月23日至4月29日)國內腸病毒門急診就診計10,066人次，較前一周(7,988人次)上升26.0%，已接近流行閾值(11,000人次)，且高於2017年以來同期；近期實驗室監測顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動。

羅一鈞表示，腸病毒疫情看起來有多型別流行趨勢，雖然過往經常強調易致幼兒重症的腸病毒71型，但今年的3例重症都屬不同型別，雖然在輕症時症狀大同小異，但嚴重時可能有腦炎、腦膜炎、心肌炎等症狀，若在多型別流行的情況下，有可能會重複感染，或者多型別重複感染的風險。

此外，國內有針對腸病毒71型發展出疫苗，但如果在71型以外型別流行時，就無法預期用這款疫苗有效預防，防治工具上也會產生限制。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，以掌握黃金治療時間。

疾管署呼籲，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，因應腸病毒流行季節到來，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具，當兒童生病時，儘速就醫或在家休息，並與其他嬰幼兒適度區隔，避免至公共場所，以降低病毒傳播機會。