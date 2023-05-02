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快訊／陳水扁衝總統府陳情　批《選罷法》修法「不是很怪嗎？」

▲▼陳水扁上凱道請願。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳水扁今天下午將陸續前往總統府、行政院、立法院請願。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，11日將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁2日下午3點左右現身凱道，一路從台北賓館步行至總統府前，並遞交請願書。他表示，行政院提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選，誤解了該法的立法意旨，行政院提出這樣的版本，立法院強行通過，「不是很奇怪嗎？」

立法院內政委員會4月中旬初審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，朝野立委對於曾犯《洗錢防制法》經有罪判決確定者，終身不得參選的修法內容未達共識，相關條文均保留，仍需經朝野協商；倘若最終修法納入規範，陳致中將無法再參選，被外界評為「陳致中條款」。

對此，陳水扁今天下午特別北上，陸續到總統府、行政院、立法院請願陳情。陳水扁先步行前往總統府，遞交請願書，他表示，今天他重返凱道、來到府前，行使這輩子第一次請願權，他做為保外就醫的受刑人，依舊享有《憲法》保障的請願權。

陳水扁表示，《洗錢防制法》是在他任內通過施行，當時規範要點包山包海，很多犯罪樣態都放進去，但今天有人誤用，認為涉犯《洗錢防制法》者就終身不得參選，完全誤用了該法的立法精神，「我是過來人，有必要跟蔡總統補充報告」。

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