50公斤女吃烤乳豬肚痛險喪命！醫抽出2000毫升「奶黃色油漿」

▲一名婦人吃完烤乳豬後肚痛就醫，事後醫生竟在她體內抽出2000毫升「油漿」。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

大陸廣州一名52歲婦人日前吃了幾塊烤乳豬後，出現腹痛情形，立即到醫院掛急診，然而情況不但沒好轉，甚至一度被轉入加護病房，差點喪命。經院方診斷，婦人為高甘油三酯血症性急性胰腺炎，最終醫院進行2次血漿置換、抽出2000毫升「奶黃色」油脂狀血漿，婦人才轉危為安。

綜合陸媒報導，52歲莫女上月15日因祭祖，多吃了幾塊烤乳豬，沒想到當晚半夜開始腹痛，並不斷加劇，還擴散至背部，同時伴有噁心腹脹，到了隔天情況依舊沒有好轉，讓她只能忍著疼痛到廣東祈福醫院掛急診，不料驗血報告一出爐，馬上嚇壞全家人。

報導指出，莫女的三酸甘油酯超標數10倍，正常人血脂一般為小於1.9mmol／L，她已超出檢查上限50mmol／L。醫生根據症狀及輔助檢查，診斷為高甘油三酯血症性急性胰腺炎，且病情容易復發，有重症化傾向，嚴重時可伴有多髒器功能衰竭，預後難料。

▲婦人的三酸甘油酯嚴重超標。（圖／翻攝自微博）

由於情況危急，透過藥物治療已無法快速安全降低血脂，莫女隨即被送往加護病房進行緊急血漿置換，經過3小時手術，先後置換出近2000毫升油脂狀血漿，血脂才終於降到相對安全的區間，後續經過一系列治療，莫女2天後才順利達到出院標準。

院方透露，其實莫女本身並不胖，身高160公分的她體重也才50公斤左右，因此吃烤乳豬只是「導火線」，真正的發病原因是「原發性脂蛋白代謝異常」，由於莫女過去曾反復因此病誘發胰腺炎而入院，近日因食用幾塊烤乳豬，才會誘發高甘油三酯急性胰腺炎。

醫師解釋，高血脂症分為原發性血脂異常和繼發性血脂異常，前者指無明確引起血脂異常的繼發因素，大多是由單一基因或多個基因突變所致，具有家族聚集性，有明顯遺傳傾向，而後者則是因長期暴飲暴食、重油重鹽導致。

醫師提醒，無論原發性還是繼發性高血脂症，都可能會引發脂肪肝、動脈粥樣硬化、 糖尿病、急性胰腺炎等疾病，尤其近年收治的因高血脂症引發急性胰腺炎的患者越來越多，甚至進展為重症胰腺炎，危及生命，提醒民眾應定期體檢，並控制進食熱量，再搭配運動，才能預防血脂升高。