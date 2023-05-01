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社會 社會焦點 保障人權

違停男喊「牙齒痛」！拒檢猛踩油門落跑　警圍捕上銬趴地慘狀曝

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

台北萬華警員日前看到一輛違規停車的自小客車，上前盤查後39歲駕駛詹男稱牙齒痛，才會停在路旁休息，沒想到警員在車內發現疑似施用毒品的器具，正準備檢驗時，詹男突踩油門逃逸，警員立刻通報並成功圍捕，詹男趴在地上遭警方上銬的畫面也曝光，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送台北地方檢察署偵辦。

▲▼ 萬華毒蟲 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲萬華毒犯違停被盤查，心虛拒檢飛車逃逸。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 萬華毒蟲 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲詹男說牙齒痛停在旁邊休息。（圖／記者黃宥寧翻攝）

該起事件發生於4月16日下午14時30分，萬華分局華江派出所警員於艋舺大道與西藏路口，見一自小客車違規停放路旁，便主動上前盤查，詹男主動下車佯裝配合，但過程中詹男神情緊張，不斷表示其因牙齒痛，故將車輛停於路旁休息，警員經詹男同意下檢視駕駛座下方及車門旁，發現有疑似施用毒品之器具、針頭，且針筒內殘留有不明液體，詹男辯「牙齦發炎化膿故使用該針頭來抽取膿液」，警方即先以毒品檢測試劑進行初步檢驗。

▲▼萬華 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲被逮時狼狽趴地。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在等待檢驗過程中，詹男突然發動車輛，不顧後車廂蓋未關閉之情形下猛踩油門加速逃逸，警員隨即鳴笛緊追其後，並通報勤務指揮中心進行攔截圍捕，最後詹男所駕車輛於萬華區莒光路遭前方停等紅燈車輛擋住去路而停下，警員立即喝令詹民下車受檢。

▲▼ 萬華毒蟲 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲查獲毒品海洛因及安非他命。（圖／記者黃宥寧翻攝）

詹男下車後情緒激動自知難逃法網，主動告知及交付藏於其車輛內副駕駛座的鐵盒，內有毒品海洛因1包(毛重3.3公克)、安非他命2包(毛重0.45公克)，警員搜索車輛內部時，更是當場查獲施用毒品針頭11支、毒品吸食器1組，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送台北地方檢察署偵辦。

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