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灣內國小連4年代表嘉義縣參加全國盃足球賽　歡慶83週年校慶

▲▼ 嘉義縣灣內國小83週年校慶暨PU跑道啟用剪綵典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣灣內國小83週年校慶暨PU跑道啟用剪綵典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣六腳鄉灣內國小創校83週年，29日舉行校慶運動會暨PU跑道啟用剪綵典禮，暖場安排學生、社區舞蹈班才藝表演，以歡欣鼓舞心情迎接校慶及跑道重鋪的嶄新之姿，縣長翁章梁在六腳鄉長黃鉦凱、教育處長李美華及各級議員民代陪同下，前往為同學加油打氣，學子精神抖擻，校慶會場瞬間洋溢熱情。

▲▼ 嘉義縣灣內國小83週年校慶暨PU跑道啟用剪綵典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉縣府自110年起積極向教育部體育署爭取興建運動操場整建補助經費，在翁章梁、立委蔡易餘、黃鉦凱及地方仕紳奔走下，灣內國小運動操場順利興建，校長胡協豐說，學校操場及周邊設施整建計畫111年1月由中央核定補助573萬8仟元，由陳宜君建築師事務所設計監造，金山發土木工程有限公司承攬施工，歷時近半年終於落成啟用。

教育處表示，雖灣內國小是人數不到百人的小校，但校方積極發展運動團隊，近年參與縣內各項足球賽屢創佳績，連續四年蟬聯代表嘉義縣參加全國國小世界盃足球賽，此外田徑賽事也有亮眼成績，學校努力打造多元舞台促進身心健康發展。

▲▼ 嘉義縣灣內國小83週年校慶暨PU跑道啟用剪綵典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

灣內國小此次跑道主體鋪設13mm全密式PU跑道面層，採用無毒環保材質，讓熱愛運動的師生與民眾充分感受其舒適，盼多元運動場域及安全優質PU跑道讓師生開心跳躍奔跑，家長、校友和社區民眾也可舒適快走慢跑，健康快樂動起來。

翁章梁指出，灣內國小是一間小小學校，今天是成立83週年校慶，往回推算83年剛好在1940年，也就是在日本時代就成立了，當時開始要求8至14歲的孩子就讀小學，因此現在台灣有許多百年學校，影響教育體制深遠，希望今天校慶師生都能愉快參與。

剪綵儀式簡單隆重，社區民眾、家長志工及嘉賓踴躍參與，孩子們合照時秀出青春動感將帽子拋至空中，場面熱絡活潑，翁章梁勉勵教育同仁更用心培育學子，營造舒適安全的學習場域，也很開心看到PU跑道落成啟用。

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